Chile quiere estrechar relaciones con la India, aliado para "involucrarse en los grandes temas globales"

Chile intenta reforzar el estatus del país sudamericano ante los organismos internacionales ofreciendo más amistad a la India, un país que cada vez tiene más peso en el panorama geopolítico, pese a las opiniones distantes sobre asuntos como el conflicto en Ucrania.

"La India, como un gran actor, ayuda mucho a que nos podamos involucrar en los grandes temas de la discusión en la agenda internacional", dijo hoy a EFE dijo el secretario general de Política Exterior chileno, Alex Wetzig, de visita oficial en Nueva Delhi.

"Por lo tanto, que se creen relaciones cada vez más estrechas entre nuestro país y la India evidentemente también es de nuestro interés", agregó.

Wetzig llegó el pasado miércoles a la India en el marco de una visita oficial que concluirá este sábado, y que le llevó a reunirse con varios altos cargos del Gobierno indio, entre ellos el ministro de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar.

