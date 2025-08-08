Comunidad palestina convocó a "La Marcha de las Ollas Vacías" por el centro de Santiago

Bajo el lema "La Marcha de las Ollas Vacías", la Comunidad Palestina de Chile convocó a una marcha por el centro de Santiago, este sábado 9 de agosto, "a casi dos años del inicio del genocidio en la Franja de Gaza" y para "denunciar el uso del hambre como arma de guerra por parte del gobierno israelí".

La organización detalló que el inicio de la caminata será a las 11:00 horas, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), y luego avanzará por la Alameda hasta el Metro Los Héroes, y en ella participará la embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun.

"Queremos visibilizar el uso del hambre como arma de guerra. Más de 60 mil palestinos han sido asesinados, entre ellos 18 mil niños y niñas. Gaza está siendo sistemáticamente destruida mientras el mundo observa en silencio. Chile no puede ser indiferente", señaló Maurice Khamis Massu, presidente de la Comunidad Palestina de Chile.