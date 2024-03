Diputado Calisto: La crítica al Gobierno de Netanyahu no puede validar a Hamás

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), quien lidera el Grupo Interparlamentario Chileno-Israelí, rechazó este martes la arremetida oficialista contra el embajador del Estado hebreo en Santiago, Gil Artzyeli, y tachó de "irresponsable" el llamado de algunos parlamentarios -como Diego Ibáñez, timonel de Convergencia Social- a romper relaciones diplomáticas con ese país.

"No digo que no se hayan cometido excesos (en la Franja de Gaza). Uno esperaría que se cree el Estado palestino, que se fortalezca la institucionalidad de ese país, pero que no con esta manera crítica o excesivamente crítica contra Israel terminemos avalando a grupos terroristas como Hamás, porque ese es el verdadero peligro, y los otros grupos terroristas de Medio Oriente", advirtió el legislador, exmilitante de la Democracia Cristiana.

El Ejecutivo de Gabriel Boric e Israel han ido sumando episodios de tensión, siendo el último la decisión del Mandatario de vetar la participación de empresas israelíes en la próxima Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae), debido a la ofensiva que ha arremetido el Gobierno de Benjamín Netanyahu en el enclave palestino, que ya suma más de 31.000 muertos y más de 72.000 heridos desde el pasado 7 de octubre, día en el que estalló el conflicto a causa del ataque terrorista de Hamás en el que perdieron la vida unas 1.200 personas.

Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, replicó con dureza al embajador israelí tras la exclusión de la Fidae y afirmó que "Israel ha desarrollado una serie de acciones en Gaza que representan violaciones muy sistemáticas del derecho internacional humanitario".

"Esto no es solamente una posición de Chile; es una posición de la comunidad internacional en su conjunto", indicó el canciller.

Consultado al respecto, Calisto señaló a Cooperativa que bajo la Administración Boric "ha habido reiterados errores en materia de política exterior y me llama profundamente la atención que un ministro -que, además, pertenece a la comunidad judía- emita este tipo de juicios cuando ni siquiera los tribunales internacionales de justicia han emitido algún cuestionamiento a Israel".

"Es cosa de ver cuál ha sido la posición de los países de los países democráticos, de Europa y del mundo", agregó el congresista. "¿A quiénes le han entregado respaldo los países democráticos? A Israel, porque Israel está reaccionando frente a un hecho grave, cuando el grupo terrorista Hamás provocó una grave situación en el país asesinando, torturando y secuestrando a más de 1.000 judíos; por lo tanto, evidentemente hoy día la gran preocupación internacional de los países democráticos es enfrentar el terrorismo, al grupo Hamás", sostuvo.

El diputado comentó que "una guerra siempre va a tener cuestionamientos, matices, y yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, nadie quiere que se sigan violando derechos fundamentales, derechos de las personas, asesinando personas inocentes, porque lo que ocurre en las guerras es que siempre mueren personas inocentes. Evidentemente, también tengo mi cuestionamiento al Gobierno israelí respecto de los excesos, pero tenemos que poner en contexto la situación que se vive en ese país".

"Nadie podría estar de acuerdo con la muerte de civiles. Condeno absolutamente los excesos por parte del Gobierno israelí. Creo que hay que ser evidentemente claros respecto de la defensa de los derechos humanos", manifestó Calisto.

Recordó que el Estado judío hoy es liderado por la extrema derecha, pero vive amenazado por un "grupo terrorista vinculado con Hizbulá, Al Qaeda y los Hermanos Talibanes; un peligro para el mundo".

LLAMADO A ROMPER RELACIONES CON ISRAEL "ES UNA IRRESPONSABILIDAD"

Ante el llamado de diputados oficialistas de romper relaciones con Israel, Calisto enfatizó a Cooperativa que "quienes somos parlamentarios tenemos que ser extremadamente responsables con nuestros dichos".

"Esto va más allá de un Gobierno en particular; va más allá del Gobierno del Presidente Boric. Cuando Chile quiebra relaciones o disminuye la intensidad de sus relaciones diplomáticas con algún país, esto trae consecuencias -lo dijo la propia ministra del Interior-, y trae consecuencias no para el Gobierno del Presidente Boric; trae consecuencias para el país", alertó el congresista.

"Hay que recordar que Israel es un país que tiene muchos vínculos con el nuestro, que tiene una relación importante en lo que se refiere a intercambio tecnológico, al satélite, a los temas de seguridad, a las cámaras GoPro. En toda la tecnología para enfrentar el delito Israel es líder mundial y es ahí donde Chile tiene que saber aprovechar las relaciones con países que tienen avances por sobre los nuestros y que pueden aportar a enfrentar los problemas que tenemos internamente", planteó.

Y subrayó: "Cuando escuchamos a parlamentarios -de Gobierno, sobre todo- pidiendo terminar las relaciones diplomáticas, es una irresponsabilidad".

"Si usted compara —acotó Calisto—, yo soy crítico de Turquía y las violaciones de derechos humanos en Turquía, pero no estoy pidiendo que cerremos las relaciones con Turquía. ¡Por favor! En Turquía, ahí sí se violan los derechos humanos. Yo fui deportado de Cuba, ahí si se violan los derechos humanos y tenemos embajador de Cuba en Chile. Tenemos embajador de Venezuela, de dictaduras... O sea, algunos parlamentarios de izquierda dicen que quieren romper relaciones con un país democrático como Israel, pero nada dicen respecto de las relaciones diplomáticas que tiene Chile con dictaduras como Cuba, Venezuela".

Aclaró que "tampoco se trata de desmantelar las relaciones con ningún país. Lo dijo el embajador de Israel en Chile: justamente la diplomacia ayuda no solamente para fortalecer cuando hay buenas relaciones, sino que cuando un país no está de acuerdo -como Chile, respecto a lo que está pasando en Medio Oriente-, las relaciones diplomáticas ayudan para sugerir, mejorar y pedirle, incluso, a Israel: 'Tenemos esta visión, creemos que se tiene que poner un alto al fuego, se tiene que entrar ayuda humanitaria'. Es parte de las conversaciones en diplomacia".

Sin embargo, "la forma en cómo se ha abordado el tema desde Chile, con parlamentarios de Gobierno, me parece una irresponsabilidad", sentenció.