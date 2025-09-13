Gobierno trajo a Chile a 68 palestinos "cuya vida corría peligro ante el genocidio" en Gaza

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este sábado que 68 ciudadanos palestinos arribaron a Chile tras haber sido evacuados desde la Franja de Gaza a raíz de la crisis humanitaria causada por los ataques de Israel, en el marco de la guerra con Hamás.

A través de un comunicado, Cancillería detalló que 36 de los evacuados corresponden a niños, niñas y adolescentes, quienes arribaron al país "en atención a la grave crisis humanitaria y de seguridad que afecta a esa zona".

📄 Comunicado de prensa | Chile recibe a un grupo de ciudadanas y ciudadanos palestinos evacuados de la Franja de Gaza.



Más información:https://t.co/7g4HAKpaKV — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) September 13, 2025

"Se trata de personas con vínculos estrechos en Chile. Esta acción se enmarca en el firme compromiso de nuestro país con el derecho internacional humanitario y fue posible gracias a un esfuerzo coordinado por el Gobierno que contó con la colaboración de diversas organizaciones internacionales", indicó la cartera.

La evacuación se inició el 10 de septiembre "con el traslado del grupo vía terrestre y luego vía aérea. Durante todo el proceso, estuvieron acompañadas y asistidas por personal consular y diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores".

Tras el arribo, se llevaron a cabo "los controles de ingreso correspondientes y se activó la red de protección del Estado, en el marco de las obligaciones internacionales y legales que nuestro país ha contraído", explicó Cancillería.

"Sobre su estadía en el país, no se entregarán más detalles por resguardo al derecho a la privacidad de las familias", concluyó el comunicado.

"Complejo operativo que tomó meses"

El Presidente Gabriel Boric valoró la llegada de los refugiados y explicó que su evacuación fue posible gracias a un "complejo operativo que tomó meses".

"Hemos hoy recibido exitosamente a 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos provenientes de Gaza, 36 de ellos niños, niñas y adolescentes, cuya vida corría peligro ante el genocidio en curso", publicó en su cuenta de X.

"Chile hace honor a su himno patrio", destacó el Mandatario.