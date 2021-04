Tras informe de HRW sobre Israel, Comunidad Palestina pide a La Moneda "tomar medidas"

La Comunidad Palestina de Chile reaccionó al informe de Human Rights Watch (HRW), que asegura que Israel aplica "políticas abusivas", las que constituyen "crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución" al "mantener el dominio de los judíos israelíes sobre los palestinos".

"Vemos con satisfacción el informe de HRW, que reafirma lo que los palestinos han venido denunciando hace décadas viviendo bajo ocupación, el que llega además en un momento en que la Corte Penal Internacional investiga a Israel por crímenes de lesa humanidad y en momentos que intensifica las agresiones y la colonización en Jerusalén Oriental, despojando a los palestinos de sus propiedades", dijo el presidente de la comunidad local, Maurice Khamis.

El dirigente agregó: "Hacemos un llamado todos los Estados, y en particular a nuestro país, Chile, a que no eviten el cumplimiento de sus responsabilidades y tomen medidas concretas contra los crímenes mencionados en el informe, incluidas sanciones a Israel".

Según HRW, tanto en Israel como en el resto de territorios palestinos, "las autoridades israelíes han tratado de maximizar la tierra disponible para las comunidades judías y concentrar a la mayoría de los palestinos en densos centros de población".

Además, "han adoptado políticas para mitigar lo que han descrito abiertamente como una 'amenaza demográfica' de los palestinos", que en urbes como Jerusalén -que incluye tanto el oeste israelí como la zona oriental ocupada de la ciudad-, se expresa en un plan municipal que "establece el objetivo de 'mantener una sólida mayoría judía' e incluso especifica proporciones demográficas", denunció HRW.

"Para mantener la dominación, las autoridades israelíes discriminan sistemáticamente a los palestinos", una realidad que "en territorio ocupado se combina con la opresión sistemática y actos inhumanos", indica el informe, de 213 páginas.

No matter who we are or what our ethnicity or nationality is, we should all be treated equally. But in Israel and the Occupied Palestinian Territory, Palestinians are born unequal. https://t.co/3o7zwdKheb #Courage2FightApartheid pic.twitter.com/m1xt9W5KBR