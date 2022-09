Ministra Uriarte recibió a la Comunidad Judía en La Moneda tras impasse con embajador

La ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, recibió este martes a la directiva de la Comunidad Judía en Chile, cuatro días después de que el grupo acusara de "antisemita" al Presidente Gabriel Boric por su negativa a recibir las cartas credenciales del embajador de Israel, Gil Artzyeli.

"Creo que fue una reunión muy sentida y vamos a trabajar en conjunto para construir una agenda conjunta para ayudar a Chile, para ayudarnos a nosotros mismos, y poder hacer crecer el país", comentó el presidente de la agrupación, Gerardo Gorodischer, a la salida de la conversación con Uriarte en La Moneda.

"Entendemos que las personas del Gobierno tienen su manera de pensar y son muy respetables todas. Con algunos vamos a poder trabajar más y con otros menos, y con el equipo con que hoy día estuvimos conversando, con la ministra, creo que se puede trabajar mucho por el bien del país", dijo Gorodischer.

Cuatro días después de acusar al Presidente Boric de "antisemita", el dirigente afirmó que "se puede criticar el Estado de Israel, pero hay que tener mucho cuidado con traspasar esa línea, que es un área gris, como lo conversamos con la ministra hace un rato atrás, de poder separar lo uno y lo otro para no generar esta ola de antisemitismo".

La reunión con Uriarte se agendó el viernes, un día antes que la Cancillería diera explicaciones públicas sobre lo ocurrido con el embajador: "La decisión de postergar la presentación de las cartas credenciales debe ser entendida en el marco de la sensibilidad política que generó la muerte de un adolescente palestino de 17 años, en el norte de Cisjordania, durante una operación del Ejército de Israel, ocurrida el mismo día de esa presentación", señaló a través de un comunicado.

El domingo, la Cancillería israelí aseguró que la subsecretaria de Relaciones Exteriores chilena, Ximena Fuentes, se contactó con el director general del ministerio encargado de Asuntos Exteriores de ese país para reiterar las disculpas, informar que Artzyeli presentará su carta de credenciales a Boric el 30 de septiembre y destacar la importancia de los lazos entre Chile e Israel.

El comunicado afirmó que Alon Usphiz le transmitió a Fuentes que el país "agradece la disculpa ya que se trata de un incidente grave que podría haber causado un daño severo a las relaciones entre Israel y Chile".

A la luz de las distintas conversaciones y declaraciones que han emitido Cancillería y autoridades israelíes, el líder de la Comunidad Judía en Chile afirmó que "no fue una buena explicación la del día sábado, porque en el mismo momento (el jueves en La Moneda) estaba el embajador de Arabia Saudita, que es conocido por todos lados que no hay derechos humanos, libertad de expresión. ni el tema feminismo, y a ellos sí se les recibió las cartas credenciales y al Estado de Israel no".

"La diplomacia tiene sus instancias y su momento para poder desarrollar y compartir o disentir de los temas que uno no está de acuerdo, pero esa es otra instancia", señaló.