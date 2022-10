"No se va a repetir": Embajador en España aclaró sus polémicas ante el Senado

Tras semanas marcadas por distintas polémicas, el embajador en España, Javier Velasco, expuso este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para informar sobre la relación entre ambos países y explicar estos hechos por los que recibió varias críticas, asegurando que son cosas que "no se van a repetir".

La primera controversia surgió cuando Velasco, íntimo amigo del Presidente Gabriel Boric y militante de su partido (Convergencia Social), reflexionó sobre el estallido social en un foro en Madrid, aludiendo a que "un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad".

"No era mi intención ofender y la más sincera disculpa al respecto. Sin perjuicio de eso, me parece muy importante que no dejemos de lado la discusión en torno a la desigualdad en nuestro país", afirmó el diplomático, de manera telemática, al ser consultado por estas palabras.

La otra polémica se trató de la publicación de una imagen por parte de su pareja, en la que se ven los pies descalzos de la mujer posados sobre él al interior de un vehículo, la que consideró "muy dolorosa de tratar".

"Como familia estamos muy afectados por el tratamiento, el tono violento y machista muchas veces en el que se realizaron críticas durante ese momento", acusó el embajador, que, de todas maneras, señaló que como familia están "completamente conscientes de que esa fotografía y determinadas actitudes hayan podido afectar la labor que estamos haciendo".

"Bajo ningún respecto se va a repetir algo como esa publicación", puntualizó.

Además de abordar hechos por los que ha sido criticado, Velasco repasó el estado de las relaciones entre ambos países y los desafíos de la representación diplomática del país.

Las palabras del embajador Velasco fueron valoradas por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador del PPD, Jaime Quintana, afirmando que el ánimo de la Comisión no fue entrar en la dinámica fiscalizadora, ya que no está en el ámbito de sus competencias.