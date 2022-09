Nuevo capítulo en impasse con Israel: Embajador no pudo asistir a actividad oficial por no tener credenciales aprobadas

Un nuevo capítulo se registró esta jornada en el marco del impasse del Gobierno chileno con el Estado de Israel, iniciado la semana pasada, ya que este jueves el designado embajador para nuestro país no pudo participar de una actividad oficial debido a que no aún no recibe la aprobación de las credenciales diplomáticas por parte del Presidente Gabriel Boric.

Gil Artzyeli estaba invitado a la ceremonia del Año Nuevo judío en la Sinagoga de Concepción, Región del Biobío, pero, al no haber sido aceptado aún por Chile como representante diplomático israelí, no puede asistir a ceremonias oficiales.

En la sinagoga de Concepción se celebró el Año Nuevo judío, estaba invitado el embajador de Israel sin embargo no pudo participar por no tener las credenciales diplomáticas aceptadas por el Gobierno de Chile, lo que generó la protesta y desagravio de sus integrantes @Cooperativa pic.twitter.com/ZrDGzwTNcU — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 22, 2022

Artzyeli iba a reunirse con Boric el pasado jueves en La Moneda para recibir la aprobación de las credenciales, pero la cita fue suspendida por el Mandatario chileno tras conocerse que la noche anterior ocurrió la muerte de un adolescente palestino durante un enfrentamiento con el Ejército de Israel. Ese mismo día, la Cancillería chilena conversó el embajador, a quien le ofreció disculpas, que tanto él como el Estado israelí aceptaron: "Abrimos una nueva página", dijo el representante diplomático.

Días después, Boric dio por "superado" el impasse y la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, dialogó con el presidente israelí, Yitzhak Herzog, en el marco en el marco del funeral de la reina Isabel II, en Londres, capital de Reino Unido. Además, se confirmó que la reunión para la recepción de las credenciales diplomáticas fue postergada para el próximo viernes 30 de septiembre.

Pese a ello, en la Comunidad Judía de Chile la molestia persiste luego de que Artzyeli no pudiera participar de la ceremonia en Concepción.

"Producto de lo que ha ocurrido contra el embajador, y más bien dicho contra el Estado de Israel, nosotros como comunidad, no sólo de Concepción, sino como personas judías, nos sentimos pasados a llevar", manifestó Eleazar Israel, presidente de la Comunidad Israelita de la ciudad penquista.

A su juicio, la actitud de La Moneda "no fue la forma correcta de poder plasmar diferencias que puede haber, entendiendo que nosotros siempre abogamos por la paz, por la igualdad y estamos a favor siempre del derecho a la creación de un Estado palestino, y también concebimos la posibilidad real d que el estado de Israel tiene la facultad de defenderse frente a situaciones complejas".

El Año Nuevo judío se desarrolló hoy con la asistencia de autoridades locales, regionales y nacionales en la Sinagoga de Concepción.