Osvaldo Rosales: "Guerra comercial" de China y EEUU puede afectar crecimiento de Chile

El economista Osvaldo Rosales, ex jefe programático de la campaña presidencial de Alejandro Guillier, advirtió que la temida "guerra comercial" entre Estados Unidos y China puede afectar y obligar a ajustar las expectativas de crecimiento de nuestro país.

El ex director general de Relaciones Económicas de la Cancillería recordó que "actualmente estamos en una etapa de recuperación cíclica del crecimiento", pero ésta es "explicada fundamentalmente por mejores condiciones internacionales".

De este modo, "si esas condiciones internacionales empiezan a empeorar, a lo mejor habría que ajustar a la baja el ritmo de crecimiento" esperado para Chile.

Efecto en el cobre

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, reconoció el lunes que la disputa arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo "es una situación que nos tiene que preocupar", pues, para un país abierto como Chile, instala un escenario "de riesgo".

Analistas advierten, en tanto, que el incremento de los impuestos a los productos tecnológicos podría golpear el precio del cobre; una situación que, en cierta medida, "ya estamos viendo", comentó el economista y director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo.

"La caída en el precio del cobre en las últimas semanas en gran parte se explica por la incertidumbre que habían generado los anuncios sobre estas medidas comerciales que impulsaba Trump y que China contestó... Yo creo que si entramos a una verdadera guerra comercial deberíamos, en el largo plazo, ver efectos negativos", sostuvo Guajardo.

¿Oportunidad para el agro?

En el mundo agrícola la disputa entre los dos gigantes es también mirada con atención, y se especula que podría significar, en el corto plazo, una oportunidad, como reconoció el propio Marcel: si China grava productos norteamericanos como el vino, la palta y la carne de cerdo, nuestro país podría aumentar sus exportaciones a dicho destino.

De momento, no obstante, el presidente de la Asociación de Exportadores, Ronald Bown, opta por la cautela: "No empecemos a apostar a algo que debemos tener certeza en cuanto a qué es lo que ocurra. Eso no es de un día para otro, ni siquiera de un año para otro", afirmó.