Chile y Perú celebrarán su primer Foro Binacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el contexto de la undécima edición del Foro Regional CTI de Tacna, donde se encuentra el principal punto fronterizo entre ambos países.

El encuentro tendrá lugar entre los días 16 y 18 de septiembre con la participación de más de 20 instituciones públicas y privadas de ambos países y un programado enfocado en el desarrollo sostenible, el conocimiento, la tecnología y la innovación.

📢 Del 16 al 18 de septiembre, el #Concytec realizará el Undécimo Foro Regional CTI en #Tacna, para impulsar la Ciencia, Tecnología e Innovación en el sur del país.👨🏽‍🔬🔬



🔗 Participa e inscríbete aquí: https://t.co/rU9X4Mjze4#Ciencia #Tecnología #Innovación pic.twitter.com/ykKV1Tugyj — Concytec Perú (@ConcytecPeru) September 8, 2025

El foro, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) de Perú, en alianza con el Gobierno Regional de Tacna, buscará identificar necesidades y demandas regionales factibles de ser abordadas con soluciones desde la CTI.

Contará con la participación de instituciones homólogas de nuestro país como la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y el Gobierno Regional de Arica.

También estarán presentes universidades, institutos públicos de investigación e institutos de educación superior y empresas, como la Universidad de Tarapacá, de Chile; el Consejo regional de Decanos de colegios profesionales (Conrede) de Tacna, o la presencia de los colegios de ingenieros, arquitectos y médicos; así como la Cámara de Turismo.

La cita binacional abordará asuntos de interés para ambos países como 'Los desafíos y oportunidades científicas y tecnológicas para el Manejo Integrado de Plagas en zonas áridas de la frontera Perú–Chile' o 'Las Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación (IVAI) en la fase I y fase II'.