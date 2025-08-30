Chile y Perú compartieron iniciativas en defensa durante reunión de comisión mixta

Los viceministros de Defensa de Perú y Chile se reunieron en Lima en la II Comisión Mixta de Cooperación en Defensa para revisar y proyectar iniciativas bilaterales en temas de interés mutuo como las operaciones de paz, gestión de la defensa en la Antártida, cooperación en asistencia humanitaria y seguridad fronteriza, informó este sábado el Ministerio de Defensa peruano.

El encuentro de la Comisión Mixta fue copresidido por el viceministro de Políticas para la Defensa de Perú, César Torres Vega, y el subsecretario de Defensa de Chile, Ricardo Montero Allende, entre el miércoles y viernes en la ciudad de Lima.

En el marco de la 2da Comisión Mixta de Cooperación en Defensa entre Chile y Perú, el subsecretario Montero, visitó hoy en el Callao, los Servicios Industriales de la Marina peruana para conocer los proyectos que están desarrollando en el ámbito de la industria naval de defensa. pic.twitter.com/NvnfQVPyr0 — Subsecretaría de Defensa (@SubseDefensa) August 29, 2025

Un punto clave de la cita fue la "acogida positiva" por parte de Chile de la propuesta peruana de constituir una Comisión Binacional de Fronteras, lo que refleja la voluntad de ambos países de fortalecer la colaboración en áreas estratégicas, destacó el ministerio.

Además, las autoridades acordaron que la III Comisión Mixta de Cooperación en Defensa se llevará a cabo en Santiago durante el segundo semestre de 2026, donde se aprobará el Programa de Cooperación Bilateral 2025–2026.

El Gobierno peruano, a través del sector Defensa, reafirmó su compromiso con un diálogo constructivo y de largo plazo con Chile, al destacar la voluntad compartida de ambos países por fortalecer la confianza mutua, garantizar la seguridad y contribuir a la estabilidad regional.