Chile y Perú tuvieron su primer Comité Binacional de Cooperación Migratoria

Chile y Perú celebraron este lunes la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, un encuentro de alto nivel que busca establecer una hoja de ruta coordinada para abordar los complejos desafíos de la migración en la región.

La cita fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, y su homólogo peruano, Hugo de Zela. También participaron figuras clave como la subsecretaria de Relaciones Exteriores chilena, Gloria de la Fuente, y el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Félix Denegri.

El objetivo primordial, según se informó, es "abordar de manera coordinada los asuntos relativos a la materia".

Durante el encuentro, las delegaciones manifestaron una firme voluntad de colaboración, trabajando sobre la base de un "diagnóstico compartido" para desarrollar "soluciones prácticas y efectivas". Este esfuerzo se articulará a través del comité, que operará a nivel de viceministros y subsecretarios.

📄 Comunicado de prensa | Chile y Perú realizan primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.



Más detalles: https://t.co/unMk6XMQY2 pic.twitter.com/n76KYHlSsj — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) December 1, 2025

Coordinación operativa y control fronterizo

Uno de los pilares fundamentales acordados es el fortalecimiento de la coordinación operativa entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

Se considerarán "mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Nacional del Perú (PNP), que faciliten acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo".

Además, se impulsará la implementación de "patrullajes conjuntos" y se profundizará el "intercambio de información existente" con el propósito de "fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común".

Respuestas a la migración irregular y gestión de pasos fronterizos

El comité también acordó establecer "metodologías de verificación migratoria" y abordar de manera conjunta "los casos de personas en situación de migración irregular".

De forma complementaria, se garantizará "la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general". En este contexto, se planificó una "reunión conjunta en materia consular y migratoria en Tacna", una ciudad estratégica por su cercanía con la frontera.

Hacia un diálogo bilateral permanente

Para asegurar el seguimiento y la implementación de los acuerdos, ambas partes pactaron una reunión el próximo 19 de diciembre, la cual tendrá como objetivo "revisar los acuerdos alcanzados hoy".

Esta continuidad subraya la importancia de fortalecer un "diálogo bilateral permanente, sustentado en la histórica confianza mutua que vincula a ambos países".