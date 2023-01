"Le cierran la boca": Diario peruano publica polémica portada tras críticas de Boric al gobierno de Boluarte

El Gobierno de Perú transmitió el martes pasado a Chile el "malestar" que han causado las críticas del presidente Gabriel Boric al Ejecutivo que lidera Dina Boluarte en la cumbre de la Celac, situación que ha traído una serie de reacciones en los medios peruanos en los últimos días.

En este marco, el diario El Correo de ese país ha causado polémica con su portada de este jueves: aparece el Presidente Boric con una cinta en su boca junto al titular "le cierran la boca", haciendo alusión a la reacción del gobierno peruano a las declaraciones del Mandatario.

📲 Más información en:https://t.co/PVW3XuqMqJ pic.twitter.com/LA7xDIavq1 — Diario Correo (@diariocorreo) January 26, 2023

"No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debería escandalizar", fue parte de lo que dijo Boric en la Celac a inicios de semana.

Esto tuvo reacción desde el gobierno peruano. Su Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Twitter, informó que "el vicecanciller Ignacio Higueras transmitió al Embajador de Chile el malestar que ha generado en el Gobierno peruano la manera irrespetuosa en la que el Presidente Gabriel Boric se refirió, en su intervención en la Celac, a la Presidenta de la República Dina Boluarte".

El medio antes citado hizo eco de esta polémica, asegurando que el Presidente Boric hizo una "abierta intromisión" con sus declaraciones.

Le indicó que el rumbo elegido por el Gobierno constitucional de la Presidenta Boluarte es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino del Perú. El Gobierno no cambiará el rumbo de la institucionalidad democrática.

El diario El Correo forma parte del holding El Comercio que se caracteriza por sus titulares llamativos con una posición "rebelde", según explicó el corresponsal de Cooperativa en Perú, Ricardo Alva.

DIRECTOR DEL DIARIO REALIZÓ DURAS CRÍTICAS AL PRESIDENTE BORIC

La postura crítica de el diario El Correo no sólo quedó con esta portada, sino que se sumó una polémica columna de opinión de su director, Iván Slocovich, quien aseguró que Boric se sumó a otros mandatarios de la región y "ha violado los principios de no injerencia y no intervención en asuntos extranjeros al pedir un 'cambio de rumbo' en nuestro país".

"Es sabido que antes de ser presidente de Chile, Boric jamás hizo algo productivo en su vida. Sin embargo, ya que hoy está en La Moneda, alguien debería explicarle bien las cosas y hacerle ver que su amigo Pedro Castillo dio un golpe de Estado, que por eso está preso y que ahora su vecino del norte está sufriendo el acoso de grupos violentos que quieren imponerse a punta de pedrada y palazo a la autoridad. Estos no son defensores de la democracia en ninguna parte del mundo", aseguró en su ofensiva.

Además, Slocovich realizó críticas a la gobernabilidad de Boric: "No la tiene fácil en su país. No es para menos, con el equipo de gobierno que se ha conseguido. Por eso, el caballero debería dedicarse a afrontar los problemas que tiene dentro de sus fronteras antes de opinar de situaciones en suelos vecinos".

"No vaya a ser que pase a la historia –si es que ya no lo hizo-, como el gobernante que destruyó uno de los países más sólidos y prósperos de la región, a punta de incompetencia, demagogia y una ideología fracasada", cerró.

CHAHUÁN SE SUMA A LAS CRÍTICAS

En nuestro país, el presidente de RN, Francisco Chahuán, también se sumó a las críticas, aseverando que "la relación con Perú tenemos que cuidarla, Perú está viviendo una situación bastante crítica de violencia y está llegando a los caminos para una transición que permita la elección de un nuevo presidente".

"Emitir juicio de valor, yo diría con falta de preparación, por parte del Presidente, por supuesto que es una señal de preocupación", lamentó.