Migrantes que burlaron a policías peruanos fueron obligados a volver a Chile

Un grupo de migrantes aparentemente indocumentados que cruzó el lunes desde nuestro país hacia territorio peruano, sin que la Policía Nacional de Perú pudiera detenerlos en principio, tuvo que regresar después a territorio chileno, informaron medios locales y confirmó luego el presidente José Jerí.

Más de 70 migrantes burlan seguridad en frontera y entran al Perú: Solo 2 policías resguardaban el control

Aunque los migrantes, con niños en brazos y numerosos paquetes, superaron el intento de un pequeño grupo de policías de detenerlos en la zona limítrofe, luego fueron repelidos por unos 100 agentes peruanos cuando se dirigieron al puesto de control fronterizo de Santa Rosa para intentar registrar su llegada a Perú.

El Canal N de televisión mostró imágenes en que se vio que los migrantes regresaron horas después, caminando, hacia la línea de frontera y pasaron al lado chileno.

Tras el ingreso irregular en Tacna, migrantes indocumentados comenzaron a retirarse hacia Chile ante el despliegue de más de 100 policías en la frontera





La información fue confirmada luego por el presidente Jerí, quien aseguró que, a pesar de la sorpresa inicial, hubo una "respuesta inmediata" de las fuerzas de seguridad peruanas. Remarcó además que se tomarán "medidas correctivas" para evitar que se presente otra situación similar.

El presidente José Jerí informó que hubo respuesta inmediata de las fuerzas del orden en la frontera sur, ante la presencia masiva de migrantes irregulares, y adelantó que se tomarán las medidas correctivas.



"(Los migrantes) han aprovechado un momento, pero ha habido una respuesta inmediata de las fuerzas del orden desplegadas en la zona. Estoy esperando el reporte respecto a las medidas correctivas que se han aplicado allí", aseguró.

Jerí fue enfático en señalar que dictó el estado de emergencia en la frontera con Chile para mejorar la seguridad, y que la medida no puede ser "un saludo a la bandera".

El canciller Hugo de Zela reafirmó, que los migrantes en situación irregular que intentaron ingresar al territorio peruano esta tarde fueron retornados a Chile y permanecerán en ese país.



El Gobierno de Perú declaró el viernes el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en el resguardo de la frontera.

La medida se tomó después de que decenas de migrantes llegaron hasta el punto de frontera con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes de la PNP.

Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, provocando que se formara una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.

Los manifestantes aseguraron a medios peruanos que buscan retornar a sus países de origen debido al endurecimiento de las políticas migratorias en Chile.

El sábado, Jerí anunció que solicitaría al Congreso prioridad para una reforma constitucional que permita que las Fuerzas Armadas asuman el resguardo de las fronteras.

Los medios locales agregaron el lunes que en la zona fronteriza permanece actualmente un pequeño grupo de migrantes, varios de ellos con sus mascotas, que insisten -de manera pacífica- en su pedido de que se les deje ingresar a territorio peruano.