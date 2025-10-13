Síguenos:
Tópicos: País | Relaciones Exteriores

Polonia regala a Providencia banca inteligente que reproduce música: ¿Dónde está ubicada?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El presente busca reconocer el trabajo conjunto entre ambas instituciones y reforzar los lazos diplomáticos entre Chile y Polonia.

Polonia regala a Providencia banca inteligente que reproduce música: ¿Dónde está ubicada?
 Captura
La Municipalidad de Providencia recibió un especial regalo de la Embajada de Polonia el pasado lunes.

Se trata de una banca inteligente, ubicada frente al Palacio Falabella, que cuenta con un panel solar para cargar dispositivos electrónicos y un sistema que reproduce melodías de Frederic Chopin, uno de los pianistas más importantes de la historia.

El presente busca reconocer el trabajo conjunto entre ambas instituciones y reforzar los lazos diplomáticos entre Chile y Polonia, que mantienen relaciones desde hace más de un siglo.

La jefa de misión de Polonia en Chile, Milena Lukasiewicz, explicó que la banca combina innovación con cultura. "Se carga con energía solar, permite escuchar música y cargar teléfonos. Es un ejemplo del desarrollo tecnológico polaco", afirmó.

