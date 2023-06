Se cae la postulación a la CIDH: Candidata de Cancillería no logró los votos para integrar el organismo

El viernes pasado se llevó a cabo una votación para escoger a cuatro nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el período 2024-2027, instancia en que a la candidata propuesta por Cancillería, la abogada Lidia Casas, le faltó solamente un voto para ser parte del organismo.

La candidatura de Casas fue propuesta en marzo pasado por Cancillería, en ese entonces bajo el mando de la exministra Antonia Urrejola.

Tras lo anterior, Guatemala volvió a elegir al comisionado Stuardo Ralón con 24 votos; Guyana obtuvo un puesto para Christopher Arif Bulkan con 27 sufragios; Suriname eligió a Gloria Monique de Mees con 23 votos y Argentina consiguió un lugar en el organismo con Andrea Pochak, quien obtuvo 20 sufragios. En dicha elección, Chile alcanzó los 19 votos, mientras que Ecuador solamente 9, por lo que quedaron ambos fuera del organismo.

Según consignó La Tercera, la derrota en estos sufragios no pasó desapercibido en los círculos diplomáticos, quienes señalaron que fue un duro golpe para la política exterior feminista y el foco en materia de derechos humanos y que el Gobierno ha impulsado como uno de los ejes de las Relaciones Exteriores de la administración del Presidente Gabriel Boric.

De hecho, Cancillería desestimó en 2022 apoyar la candidatura de Claudio Grossman para la Corte Internacional de La Haya, señalando que una de las prioridades fijadas por el Gobierno en política exterior es poner énfasis en los derechos humanos, por lo que el foco es avanzar en la postulación que Chile lanzó para integrar el consejo de DD.HH. de Naciones Unidas y también otras candidaturas de ese tipo.

