Vallejo tras dichos de embajador en España: "Es indesmentible que la desigualdad sigue vigente en nuestro país"

En medio de cuestionamientos al Gobierno por su manejo de la política exterior, la ministra vocera, Camila Vallejo, se refirió este miércoles por la tarde a los polémicos dichos del embajador en España, Javier Velasco, que en un foro económico en Madrid responzabilizó de la crisis social de 2019 a las políticas aplicadas por las fuerzas que gobernaron Chile desde 1990, tras el retorno a la democracia.

Distintas figuras que fueron parte de los gobiernos de los denominados "30 años" post dictadura han manifestado su molestia por los comentarios del diplomático, militante de Convergencia Social.

De hecho, dos exministros de Relaciones Exteriores de la Concertación, Mariano Fernández (DC) y Heraldo Muñoz (PPD), pidieron a la actual canciller, Antonia Urrejola, llamar la atención de Velasco.

Al respecto, Vallejo afirmó en una rueda de prensa en La Moneda que "a veces se arman polémicas de frases que no han sido suficientemente comparadas con las declaraciones propias del Presidente de la República".

En ese sentido, la portavoz afirmó que "si bien podemos reconocer las políticas sociales en distintos planos, el combate a la pobreza, el crecimiento económico, es indesmentible y por eso estamos donde estamos, que la desigualdad sigue vigente en nuestro país producto de un modelo de desarrollo que ha permitido y facilitado la concentración de la riqueza".

"Por eso estamos legislando una reforma tributaria, por eso tenemos compromisos con los derechos previsionales, los derechos en salud, porque es parte de la política de redistribución de la riqueza, que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa en el marco de vivir dignamente", señaló.

"Más allá de la declaración del embajador, nuestra política tiene que ver con esto, con cómo enfrentamos la desigualdad, cómo nivelamos hacia arriba, distribuimos mejor la riqueza y nos hacemos cargo de los derechos sociales de todos y todas", complementó Vallejo.

Consultada sobre si hay un "reproche" a los comentarios de Velasco, la vocera indicó que "me parece que son legítimas, esto es una democracia y podemos tener conversaciones, puntos de vista distintos y si de la oposición hay críticas y de un sector oficialista también, es totalmente legítimo y conversable".

No obstante, enfatizó que "es importante quedarnos con lo relevante que marca en la agenda internacional y la propia agenda que le da sentido a nuestro programa de Gobierno: la necesidad del combate a la desigualdad, porque como lo ha dicho el Presidente, no podemos pasar de la frase 'no lo vimos venir' a 'aquí no pasó nada'".