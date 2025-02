Diputado Soto y crisis con Venezuela: "El Partido Comunista ha sido un punto negro"

El diputado Raúl Soto (PPD) dijo este sábado en Cooperativa que "el Partido Comunista (PC) ha sido el punto negro" respecto a la postura del Gobierno -y las tiendas oficialistas- en el marco de la investigación del caso Ojeda, desde donde cuestionan categóricamente una posible injerencia del régimen venezolano en el secuestro y asesinato del exteniente en territorio nacional.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario del Socialismo Democrático sostuvo que existe "un ánimo evidente revanchista del régimen de Maduro a propósito de la postura que ha tenido el Gobierno chileno, que ha sido muy correcto, muy enfático y muy categórico respecto de no reconocer el fraude electoral y condenar las violaciones a los derechos humanos".

"Han sido varias las señales en ese sentido: foros internacionales y de manera pública en declaraciones del Presidente y Cancillería, y sin duda que eso les duele, porque los expone como lo que son, una dictadura", enfatizó el legislador.

Consultado por la suspensión de servicios consulares de Chile en Venezuela, Soto señaló que "tampoco se podía esperar mucha colaboración de parte de ellos, porque ya simplemente no había esa voluntad. Por lo tanto, hay que asumir consecuencias de las posiciones coherentes que ha tenido Chile en esta materia, la defensa de la democracia, y eso significa cortar relaciones definitivamente con ellos y aumentar la presión internacional".

"Más aun cuando están siendo, además, el ojo del huracán en el mundo a propósito de la investigación que se lleva en Chile del asesinato y secuestro del exteniente Ojeda, donde eventualmente podría haber involucramiento del regimen venezolano según ha ido develando la investigación", complementó.

De confirmarse esto, añadió, "eso sería absolutamente grave y espero que ahí nos unamos todos para defender la soberanía de nuestro país porque no podemos permitir la injerencia extranjera, menos de un régimen dictatorial como el venezolano".

El diputado dijo esperar que "en esto tengamos una postura de Estado y que quienes han tenido hasta ahora una posición, creo yo, desde la perspectiva histórica y política, tremendamente equivocada, como el Partido Comunista, se saquen la venda de los ojos y se den cuenta del error que están cometiendo".

"Más cuando son parte de un Gobierno que ha sido tan claro en esta materia, un gobierno progresista, pero que defiende la democracia y los derechos humanos en todo momento y lugar", añadió.

A juicio de Soto, "el Partido Comunista ha sido un poco el punto negro de esto porque todo el resto se ha puesto detrás de esa postura de Estado. Yo espero que reflexionen y cambien eso porque de lo contrario se evidencian las diferencias en esta materia que es una materia sustancial. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué entendemos por derechos humanos? Es algo que para el progresismo es esencial".

En cuanto a la posibilidad de que la postura del PC frente a Venezuela afecte a un posible pacto electoral, Soto dijo a Cooperativa que "va a ser un factor importante de la discusión, sin duda alguna. Si va a ser o no determinante eso está por verse. Es una discusión que ha existido en el pasado y que no ha impedido formar alianzas para construir mayorías".

"En este caso particular, tratándose de un país cercano, latinoamericano, y de un caso que además impacta tanto en Chile, en términos de opinión pública, a mí me parece que es relevante, me parece que es esencial, me parece que es un punto donde hay que tratar de hacer un debate bien profundo porque no es algo baladí, no es algo menor", cerró.

