Guarequena Gutiérrez: "Entendemos" que los países no pueden seguir recibiendo venezolanos

La representante de Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, empatizó con las declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien señaló que "hay límites" en la capacidad de recibir migrantes en el país.

"Las entendemos, las respetamos, y es obvio que los países no pueden seguir recibiendo venezolanos, obvio que los países no pueden seguir recibiendo esta alta cantidad de migrantes", expuso.

Gutiérrez remarcó que "el único responsable de esto es Nicolás Maduro; no son los países que ponen una visa, no es Perú, no es Chile; no es Ecuador que prontamente va a poner una visa; no es EE.UU. o Canadá que también tienen visa".

Agregó, que entiende que la migración debe ser un proceso ordenado en relación a las políticas del Gobierno, y señaló que ven con buenos ojos la coordinación entre los países sudamericanos sobre la migración de Venezuela.

Además, junto al senador Felipe Kast (Evópoli) anunciaron que al informe que realizó la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se la agregará una denuncia por crímenes de lesa humanidad que hizo el legislador chileno en conjunto a otros parlamentarios sudamericanos el 2017 en la Corte Penal Internacional.