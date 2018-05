Guillier pidió enviar embajador a Venezuela: Hay que ser parte de la solución del conflicto

El senador independiente y ex candidato presidencial de la entonces Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, criticó este domingo a los dichos del canciller Roberto Ampuero sobre la posible salida del embajador chileno de Venezuela, afirmando que hay que "ser parte de la solución y no de la agudización de los conflictos".

"Creo que no hay que enredarse en las relaciones internacionales, hay que aplicar el mismo criterio en todas partes. Chile está por la solución de los conflictos y por participar activamente en la solución de los conflictos que afectan a nuestra región" dijo el senador.

"Eso significa tener relaciones. Un embajador es muy importante, porque tienes a alguien que te puede estar dando información de primera mano y te permite estar en la mesa porque si uno se excluye, queda fuera de la conversación", agregó el periodista.

"Chile tiene que actuar en el marco de las Naciones Unidas y de la OEA, a las que pertenece, en eso hay que actuar con los demás países y no solos. Debemos siempre ser parte de la solución y no de la agudización de los conflictos", concluyó el ex candidato presidencial.

Daniel Jadue se sumó a las críticas

Por su parte, Daniel Jadue (PC), alcalde de Recoleta, se sumó a las críticas y afirmó que "Ampuero, el Presidente Piñera y Vargas Llosa hace mucho tiempo estaban en la tesis del golpe de Estado en Venezuela".

"Están asociados a gente que no quiere participar en elecciones porque tienen casi la certeza de que no las pueden ganar, porque la oposición en Venezuela va con tres candidatos separados", agregó.

"Entiendo que a ellos sólo les gusta participar en las elecciones que se dan en el marco del proyecto capitalista. Cuando un pueblo, mayoritariamente, aspira a salirse del proyecto capitalista empiezan estas campañas lideradas por Estados Unidos", aseveró el alcalde.

El canciller Ampuero se dirige ahora a Ciudad de México, donde mañana lunes sostendrá una reunión con le Grupo de Lima, instancia donde espera un pronunciamiento fuerte sobre la situación en Venezuela y sus polémicas elecciones presidenciales, que se desarrollarán el próximo 20 de mayo.