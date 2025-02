Tohá y críticas de Venezuela: "¿Les molesta que haya 306 detenidos del Tren de Aragua?"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió este jueves a los dichos del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien se fue en picada en contra de la labor del Ministerio Público de Chile por la tesis que involucra a Diosdado Cabello, número dos del régimen de Nicolás Maduro, en el secuestro y asesinato -en Santiago- del disidente venezolano Ronald Ojeda.

En una entrevista publicada ayer por BBC Mundo, Saab apuntó a que el caso es "una falsa bandera que el Estado chileno encubrió".

"Nosotros enviamos dos directores nuestros en base a coordinación con la Fiscalía Nacional chilena. Yo me comuniqué con el fiscal general y ¿sabe qué ocurrió? No lo recibieron. ¿Por qué no nos permitieron revisar las pruebas de los expedientes? ¿Por qué? Porque no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena", afirmó el fiscal venezolano.

"No sé lo que le molestará (a Saab) del trabajo de la Fiscalía", contestó la jefa de gabinete de visita en la Región de Coquimbo, y agregó: "¿Les molestará que hay 306 detenidos del Tren de Aragua? ¿Le molestará que a algunos de ellos, cuando se arrancan de Chile, los perseguimos más allá de nuestras fronteras? ¿Le molestará que en el último tiempo haya habido una cantidad de operativos, tanto con Carabineros como por la PDI, respecto a grupos de crimen organizado que han desbaratado bandas una y otra vez?".

"No sé cuál es la parte que le irrita del trabajo de la Fiscalía. A nosotros, mientras más se detiene, mientras más bandas se desbaratan, mientras más criminales se encuentran, mejor nos parece el trabajo que se realiza", señaló la titular del Interior.

Tohá reiteró que el Gobierno recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI) si se confirma la participación de Cabello en el asesinato de Ojeda.

"Respecto a lo que vamos a hacer en materia internacional, lo hemos dicho: hemos estado en coordinaciones con la Cancillería y con la Fiscalía, y hay una cosa que ya está definida, que es compartir la información que hay general de esta investigación con el Tribunal Penal Internacional y, en la medida que esto vaya avanzando, quizás va a ser necesario tomar otros pasos más", anticipó.

Aniversario de la muerte de Piñera: "Para todo Chile es una reflexión"

Por otra parte, y al cumplirse hoy el primer aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, Tohá confirmó que en el Lago Ranco, lugar del accidente aéreo donde falleció el dos veces Mandatario, "hay una conmemoración en la cual el Gobierno se va a hacer representar".

"El Presidente (Gabriel Boric) ha designado al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz", indicó la jefa de gabinete.

Tohá aseveró que "para todo Chile (el aniversario del deceso de Piñera) es una reflexión, porque esta fue una muerte totalmente inesperada de una persona que todos suponíamos que iba a estar mucho tiempo más activa y que fue Presidente de la República en dos ocasiones".

Planteó que "con el tiempo" que se va a ir "generando una mirada, un balance de lo que fueron esos dos Gobiernos y de la figura del Presidente Piñera, que, más allá de que haya opiniones distintas, evaluaciones, ponderaciones de lo que fueron sus administraciones, fue sin duda un político que dedicó mucha parte de su energía y de su fuerza a servir a nuestro país, y eso es algo que hoy día no tiene discusión, más allá de que sí haya muchas opiniones contrastadas respecto a cuáles fueron los énfasis políticos de sus Gobiernos".