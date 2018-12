Caída del catolicismo y vitalidad mística: Así se vive la religión en Chile

El creer más en el "mal de ojo" que en la Virgen y la caída del catolicismo fueron parte de los resultados que reveló este martes el Centro de Estudios Públicos (CEP) al dar a conocer el estudio sobre Religión en Chile de la Encuesta Nacional de Opinión Pública.

El sondeo, realizado entre 19 de octubre y el 25 noviembre de 2018 -año marcado por la visita del papa Francisco y los casos de abusos sexuales en la institución-, reveló que un 61 por ciento de los chilenos creen en el "mal de ojo" frente a un 56 por ciento que dice creer en la Virgen.

Incluso, uno de cada dos chilenos (54 por ciento) dijo creer en la energía espiritual en montañas, lagos o cristales, superando a los que creen en los santos (52 por ciento) y en los poderes sobrenaturales de nuestros antepasados muertos (51 por ciento).

Mientras que un 45 por ciento de los encuestados dijo creer en la reencarnación.

Es la primera vez que se consultó sobre estos temas, por lo que no se puede comparar con los anteriores sondeos de 1998 y 2008.

Sí se puede hacer aquella comparación cuando se le preguntan por los milagros religiosos, ya que un 69 por ciento reconoció creer en ellos, teniendo una baja de 10 por ciento en comparación con los anteriores sondeos.

Además, hay más gente que dice creer en el cielo (68 por ciento) que en el infierno (57 por ciento), aunque la creencia en este último se ha mantenido estable en los últimos 20 años y respecto a la primera ha tenido una caída de 13 por ciento en las últimas dos décadas.

Mientras que 68 por ciento de las personas encuestadas dijo ser creyente de la vida después de la muerte, teniendo una leve caída de 7 por ciento en 20 años.

Caída del catolicismo

Otro dato que reveló el sondeo es la baja del catolicismo en los últimos 20 años, cayendo de 73 a 55 por ciento, según la encuesta de la CEP.

Sin embargo, quienes se reconocen como evangélicos siguen siendo minoría, con 16 por ciento, cifra que se ha mantenido estable en las últimas dos décadas.

Si bien se triplicó el número de personas que no se identifica con una religión, que pasó de 7 a 24 por ciento en 20 años, el coordinador del programa de opinión pública del CEP, Ricardo González, indicó que aquello no quiere decir que hayan dejado de creer.

"Aquellas personas en el grupo sin denominación que dicen que nunca rezan cae. Entonces, uno dice 'es raro', si es un grupo sin denominación religiosa debería estar asociado secularización, no creencia, no ir a la iglesia y no rezar ciertamente, pero este grupo está rezando mucho más que el grupo del año 2008", comentó.

González indicó que "claramente no se puede hablar de un grupo que no sostenga creencia y que no tenga comportamiento religioso. También es interesante de dónde viene ese grupo. Lo más probable es que sea un grupo que viene de la religión católica, que es la que en mayor porcentaje descendió en los últimos 10 años. La práctica de la fe se está privatizando".

Confianza en organizaciones religiosas cayó 38% en 20 años

Además, el sondeo reveló una fuerte caída en la confianza en las iglesias y organizaciones religiosas, que bajó del 51 por ciento que tenía en 1998 a sólo 13 por ciento en último año, una caída de 38 por ciento.

Sin embargo, es más cofianza en estas instituciones que en el comercio y la industria (12 por ciento), el sistema judicial (7 por ciento) y el Congreso (5 por ciento), aunque son cifras bajas.

Por su parte, la mayoría de los chilenos se reconoció creyente desde siempre en Dios (80 por ciento), teniendo sólo un 9 por ciento que ha dejado de creer o nunca ha creído.

Cabe destacar que este último porcentaje va al alza, aumentando 7 por ciento en 20 años.