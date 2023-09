Te Deum: Cardenal Aós pidió entregar información de los detenidos desaparecidos

El arzobispo de Santiago, cardenal Celestino Aós, pidió en la homilía del Te Deum Ecuménico 2023, que quienes tengan informaciones sobre los detenidos desaparecidos de la dictadura hagan entrega de esos datos.

La ceremonia se realizó este lunes en la Catedral Metropolitana de Santiago, con presencia del Presidente Gabriel Boric, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), ministros de Estado y diversas autoridades.

En la oportunidad, el cardenal llamó a "convivir como hermanos los nacidos en esta tierra y los inmigrantes llegados desde otros lados", pues "traemos historia de desencuentro, de maltrato, de muerte. La hemos recordado en estos días", dijo, en alusión a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

"Nuestro recuerdo quiere el compromiso de todos de no recurrir a la violencia, que trae destrucción, barbarie, dolor y muerte. Hacen daño quienes aterrorizan con la violencia en La Araucanía, en Santiago o en el norte", dijo.

A renglón seguido, Aós señaló que también "hacen daño quienes ven sufrir a hermanas y hermanos porque no conocen la verdad acerca de sus familiares detenidos desaparecidos".

Por ello, en este día, "rezamos por los que hacen daño con sus omisiones, suplicamos a Dios y a ellos: convierte señor sus corazones para que entreguen la información que puedan tener".

En ese sentido, el arzobispo de Santiago se refirió a quienes "tienen informaciones: les pedimos por el bien de los familiares que sufren y por el bien de ustedes mismos, que compartan ese dato. De la mejor forma, nosotros como Iglesia Católica, estamos disponibles para prestar ese servicio de recibir la información y entregarla anónimamente a las autoridades".

Así, el cardenal Aós rezó, en estas Fiestas Patrias, "por los que sufren: nadie puede perdonar ni reconciliarse por otro, pero todos tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para que se dé el reencuentro y la reconciliación. Sembremos vida y tendremos una patria, un Chile de vida".

BORIC: EL ROL DE LA IGLESIA EN DICTADURA FUE MUY IMPORTANTE

Tras la homilía, el Presidente Gabriel Boric destacó desde La Moneda el mensaje del cardenal Aós y el rol de la Iglesia en la dictadura cívico—militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

"El rol que jugaron las iglesias en dictadura en defensa de los Derechos Humanos y de la democracia, frente al terror, a la tortura, el abuso y quienes decían que era mentira, creo que fue muy importante y la reflexión que hace es hacia toda la sociedad, quienes pudieron haber hecho más, no lo hicimos", manifestó.

Bajo lo mismo, apuntó: "Valoro mucho el llamado que hace a quienes tengan datos a entregarlos para poder conocer el paradero de los detenidos desaparecidos, recordemos que en nuestro país hay 1.100 personas que no sabemos dónde están; 1.100 familias que están cruzadas por una herida que trasciende generaciones".

"El mejor rol para la reconciliación es la verdad y no el olvido: memoria, justicia y verdad. Y yo creo que el obispo hizo una invitación muy potente en esa línea", concluyó.

Igualmente, el ministro de Justicia Luis Cordero también reaccionó positivamente: "Lo que ha dicho es la manifestación permanente de las iglesias en relación a DD.HH. y para nosotros es muy relevante el anuncio y la predisposición al Plan Nacional de Búsqueda".

Por otro lado, el senador RN Manuel José Ossandón emplazó al Ejecutivo porque "si no nos ponemos todos en una línea para buscar a los detenidos desaparecidos, este país nunca va a sanar. Creo que es la oportunidad que se farreó el Presidente Boric, porque su gran lineamiento, a mi juicio, de estos 50 años debe haber sido su plan de búsqueda, más que estar dedicándose a pelear".

Por su parte, el presidente del Senado Juan Antonio Coloma señaló que "más que política yo creo que es humano, creo que es muy importante que se ore por Chile siendo como el samaritano... Creo que ambas convocatorias son muy potentes: a buscar efectivamente la verdad con las personas que no pueden haberse encontrado durante tanto tiempo y también preocuparse de la vida, no solamente del que no está, sino del que puede estar".