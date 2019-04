Diputado Durán: "No tengo por qué suponer que el aporte que mi padre me daba proviene de la iglesia"

El diputado de RN Eduardo Durán aseguró desconocer el origen de los 4,2 millones de pesos que mensualmente le entregaba su padre, el cuestionado obispo evangélico homónimo.

En una declaración a la Fiscalía por una indagatoria por presunto lavado de activos, la cual se conoció el 1 de febrero pasado, Eduardo Durán padre afirmó que entregaba ese monto mensual como ayuda a su hijo, dineros provenientes de los diezmos de los fieles (35 millones mensuales).

Tras esto, la Comisión de Ética de la Cámara dio 10 días de plazo al diputado de RN para que explique su declaración de patrimonio e intereses, la cual ya ha tenido que corregir en cuatro oportunidades.

En estas correcciones ya tuvo que detallar la razón por la cual subvaloró una de sus propiedades y además para conocer porqué no incluyó los millonarios fondos que le entregaba su padre.

Después de semanas de silencio ante los cuestionamientos que pesan sobre sí mismo y en contra su padre, y en entrevista con La Tercera, el diputado Durán manifestó que "en mi labor ni como hijo tenía antecedentes de cómo mi padre administraba los recursos provenientes de la iglesia. A pesar de que él tiene una dilatada trayectoria, puedo decir que no estaba en conocimiento de cómo administraba su cargo como obispo de la iglesia".

Al ser consultado por el abultado patrimonio del obispo Durán, reportado en un informe de la Unidad de Análisis Financiero, aseveró que "siendo su hijo, no tenía por qué estar en conocimiento de cómo él administraba sus recursos ni tampoco en qué los invertía. Creo que cualquier hijo no está en conocimiento de los gastos de sus padres, de las inversiones que realizan. Ese también era mi caso".

Ante la reiteración de si sabia de otros ingresos del religioso, su hijo insistió que "desconozco qué tipo de actividades distintas a las que él llevaba como obispo realizaba. Por eso, tampoco podría decir a ciencia cierta cuáles eran sus ingresos. Mi cargo como diputado es muy alejado de su labor como obispo, yo soy un fiel de la iglesia, pero no tuve relación con el manejo de los dineros".

Durán Salinas afirmó que "la iglesia tiene un orden administrativo. En un momento de mi vida, fui empleado de la iglesia, lo que no significa que participara de la administración financiera, era otro cargo, más de relaciones públicas", puntualizó.

"No era constitutivo de renta, por lo tanto, tampoco iba en la línea de aumentar mi patrimonio"

Al ser preguntado sobre cuánto dinero le ha entregado su padre en los últimos años, Durán hijo respondió: "Lo que puedo decir es que mi padre me ha hecho aportes no permanentes ni tampoco en los montos que se han ventilado a través de los medios de comunicación, que no son exactos". Sin embargo, al pedirle que dé las cifras correctas, indicó que "no es necesario darlos a conocer, puesto que dentro de esos montos había actividades de obra social".

"Yo tenía que aportar a otras personas que recibían un apoyo mensual no permanente de parte de mi padre, como también apoyar a algunos jóvenes que estudian en la universidad", prosiguió.

Respecto a por qué declaró la "mesada" que le daba el obispo en su Declaración de Patrimonio e Intereses, el diputado RN insistió en que dicho aporte "no era constitutivo de renta, por lo tanto, tampoco iba en la línea de aumentar mi patrimonio".

Agregó que "no tengo por qué suponer que el aporte que mi padre me daba proviene de dineros de la iglesia. Dije en un principio que él puede tener otras actividades, otros ingresos, otras rentas".

El diputado Durán renunció a mediados de abril a la Junta Oficial de Diáconos de la Catedral Evangélica, luego de la polémica que se generó al interior de la iglesia de Jotabeche tras conocerse que su papá se quiere divorciar de su esposa para casarse con una amante.