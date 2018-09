Pastor y protesta contra Presidente Piñera: "Están regalando nuestros hijos a una minoría"

Un grupo de evangélicos protestó este domingo contra el Presidente Sebastián Piñera en su llegada a la Catedral Evangélica para el Te Deum, en rechazo a la aprobación de la Ley de Identidad de Género que patrocinó el Gobierno.

Los manifestantes, que portaban pancartas en contra de lo que llaman "ideología de género", le gritaron "traidor" al Mandatario en las afueras del templo evangélico.

El pastor Sabino Larenas, uno de los voceros de la protesta, acusó que con la ley "están regalando nuestros hijos a una minoría, nos tiene muy dolidos", y expresó el "descontento" de su comunidad "con un Presidente que vino y nos mintió, eso no es justo".

"Nos ha traicionado y ha traicionado los principios de la iglesia", enfatizó ante los medios de comunicación apostados en las afueras de la catedral.

"Nos ha vuelto la espalda (...) la iglesia se siente muy traicionada por el señor Piñera. nosotros fuimos los que oramos por él, incitamos (a votarlo) pensando que iba a ser lo mejor, muchos hermanos votaron por él para que llegara a ser Presidente, y él nos afirmó que iba a resguardar la familia", lamentó.

Aseguró, también, que decidieron manifestarse de esa manera "porque la mayoría de los que están ahí dentro no van a levantar la voz. No sé cuáles serán sus temores, si están siendo pagados por el Gobierno, no tengo idea, pero la única formas de poder demostrar nuestra molestia es hacerlo desde esta tarima, desde la calle".

Rescató el fuerte contingente policial en el sector, porque "nunca habíamos estado tan resguardados por Carabineros", lo cual –critica- es "lo único bueno que ha hecho el Presidente en este día, resguardarnos".

En tanto, en su entrada a la Catedral Evangélica, el jefe de Estado fue recibido con aplausos y sin manifestaciones, a diferencia de lo que vivió el año pasado la entonces Presidenta Michelle Bachelet.