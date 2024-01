Comunidad judía anunció que no asistirá a acto por el Holocausto en Chile

El canciller Alberto van Klaveren lamentó este jueves la decisión de la comunidad judía de no asistir el acto oficial de conmemoración y recuerdo del Holocausto que anualmente organiza el Gobierno con motivo del Día Mundial de la Soah.

"Lamentamos profundamente esa decisión de la comunidad judía y reiteramos nuestra posición de puertas abiertas a la comunidad judía y también a la comunidad Palestina. Las puertas de esta Cancillería siempre van a estar abiertas a ambas comunidades", recalcó.

La comunidad judía ha criticado con dureza al Gobierno por su posición política desde el inicio de la guerra actual en Gaza, que en apenas dos meses y medio ha causado la muerte de más de 20.000 personas, en su inmensa mayoría civiles palestinos.

A través de una misiva, la comunidad declaró que "esta conmemoración, que es la ocasión para recordar a las víctimas y su dolorosa experiencia, es también la oportunidad de renovar el compromiso de 'nunca más', que, en esta ocasión, suena vacío".

En esta línea, indicaron que "el Presidente de la República no ha tenido una sola palabra de condena para estos acontecimientos que afectan directamente a los chilenos de origen judío", como también recordaron que las últimas declaraciones del Mandatario, "donde anuncia acciones en contra de Israel y no de Hamas, y compara a Gaza con la Berlín del año 1945, no hacen otra cosa que avalar la pretensión de exterminio de dicho grupo terrorista".

Al hilo de este argumento, van Klaveren recalcó que como Ejecutivo les "preocupa enormemente la situación que se desarrolla en estos momentos en Gaza".

Y por ello que "pedimos enfáticamente, al igual que muchos otros Estados miembros de la comunidad internacional, que se produzca con cese al fuego y que este drama humanitario que estamos presenciando en los medios pueda justamente detenerse", apostilló.

El Día Mundial de la Soah u Holocausto se celebra el 27 de enero ya que ese mismo día pero de 1945 las tropas soviéticas entraron en el campo de concentración Auschwitz-Birkenau, símbolo del horror nazi. La fecha fue instaurada por las Naciones Unidas el 2005.