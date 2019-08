Una historia en Instagram de la pastoral de la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes provocó polémica y condena en redes. "Cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto, no peleamos", dice Santa Mónica. La facultad de Derecho y el centro de alumnos de esa casa de estudios se desmarcaron del texto y la pastoral tuvo que aclarar: "No pretendemos justificar la violencia, sino rescatar la fe resuelta de la santa.

