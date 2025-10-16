Remate de la "Tía Rica": ¿Cómo participar de la subasta de más de 600 artículos?

La Dirección del Crédito Prendario (Dicrep), también conocido como la "Tía Rica", publicó el listado de los artículos que se subastarán en el sexto remate de especies extraviadas del Aeropuerto de Pudahuel, y anunció otras fechas clave para quienes quieran participar durante octubre.

El remate más esperado del mes será el 29 de octubre, cuando se subastarán más de 600 objetos, entre los que destacan maletas, mochilas, bolsos y bolsas, además de artículos poco comunes como lotes de skate, sillas de ruedas, guitarras, trípodes y paraguas.

Para participar en la actividad telemática, los interesados deben registrarse en www.dicrep.cl hasta el 27 de octubre, acceder a la sección "Remates" y seleccionar "Calendario Remates". Posteriormente, deberán dirigirse a "octubre de 2025" y escoger el día 29, donde podrán ver el catálogo y el enlace de inscripción.

Para registrarse, los interesados deben usar su Clave Única y hacer el depósito mínimo que indique el remate. El día de la subasta solo tendrán que ingresar al calendario de remates para acceder a la transmisión.