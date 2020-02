Ex Presidente Lagos y senador Lagos Weber no pagan contribuciones por casas de descanso en Til Til

El ex presidente Ricardo Lagos Escobar y su hijo, el senador Ricardo Lagos Weber (ambos PPD), llevan 29 y 16 años, respectivamente, sin pagar contribuciones por sus sendas casas de descanso en el sector Lo Marín de Caleu, en la comuna de Til Til, Región Metropolitana, ni tampoco han tramitado los permisos municipales correspondientes, reveló un reportaje de Ciper.

Según la investigación, el uso de suelo de ambos predios, emplazados en zona rural, están catalogados como agrícolas y no están sujetos al pago de impuesto. Esto, pese a que Ciper aseguró haber constado que "no se aprecian plantaciones u otras actividades que definan 'la producción agropecuaria o forestal' como exige la ley", además, incluso, de que en ambos casos contravienen la norma respecto a construcciones.

El último trámite del ex jefe de Estado fue en 2001: "No fui diligente"

En el caso del ex Mandatario, compró los terrenos (de 5,85 hectáreas) "La Casa", "Lo Cristóbal" y "La Quebrada" el 3 de julio de 1991, en conjunto con su cuñado Roberto Durán de la Fuente y su amigo Olayo Sandoval Orellana. El último trámite lo hizo su esposa, Luisa Durán de la Fuente –que le había comprado su parte a su hermano-, cuando solicitó el permiso de edificación en junio de 2001.

La entrada a la propiedad de Rciardo Lagos Escobar. (Foto: Ciper)

El permiso fue concedido, pero después el municipio nunca recibió una solicitud por la recepción final de la obra, el último paso para regularizar la construcción, proceso que –según la ley- debe iniciar el propietario. Por ende, la casa y las dos cabañas edificadas en el terreno no cuentan con la habilitación ni aprobación del municipio.

Lagos Escobar asumió la falta, confirmando que "en 1991 compramos una parcela de agrado de 6 hectáreas en Caleu, junto a dos familias amigas".

"Inicié la construcción de una casa y efectivamente no fui diligente para regularizar esa edificación. En 2001 abordamos nuevamente el tema de la recepción municipal, pero ello no prosperó y fue un error no haber perseverado. Actualmente estamos en proceso de regularización y espero que esto concluya de manera exitosa prontamente", reconoció.

Lagos Weber reconoce "negligencia inexcusable": Recién en 2019 inició trámites

Su hijo, en tanto, es dueño de la propiedad "Los Nogales", 16.343 metros cuadrados (poco más de 1,6 hectáreas), la cual adquirió el 25 de abril de 2003, tras pagar $10.886.442 a su antigua dueña. La situación es más irregular, pues no cuenta siquiera con el permiso de edificación.

Recién en agosto de 2019 comenzó el proceso: contrató servicios de arquitectos y uno de ellos, mediante la Ley del Lobby, se reunió con el jefe de la Dirección de Obras Municipal (DOM) de Til Til para hacer una "consulta por regularización de propiedad en Caleu".

Tras eso, el senador ingresó la solicitud de permiso de edificación de Lagos Weber el 20 de diciembre de 2019, documento con el cual intentó inscribir una "obra nueva"; sin embargo, no fue admitido por el municipio "por no cumplir con la normativa vigente" y por la "falta de documentación mínima para el ingreso del expediente".

La casa de descanso del senador Lagos Weber. (Foto: Ciper)

En ese marco, la objeción más relevante fue que "la edificación solicitada ya está construida, por lo cual se aplicarán las multas establecidas por el Art. 133 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones". Pese a ello, según Ciper, no hay rastro de que se haya cursado el cobro, de un recargo del 50 por ciento del derecho municipal respectivo al momento de la solicitud.

Asimismo, un oficio entregado por la DOM a Ciper da cuenta que desde que se formularon los reparos a la solicitud de Lagos Weber, el 9 de enero de 2020, el senador no ha avanzado en la regularización del terreno ya que, "a la fecha, aún no han sido subsanadas dichas observaciones por el señor arquitecto".

Consultado por el medio, admitió haber "cometido una negligencia inexcusable al no haber regularizado la construcción a su debido momento; el terreno lo adquirí el 2003 y la construcción fue años después, el 2012 se comenzó y terminaron las obras gruesas". Sin perjuicio de lo cual, aseguró, "en mis declaraciones de patrimonio he sido transparente respecto de la construcción de la casa: En las declaraciones de patrimonio pertinentes he declarado la existencia del terreno primero y luego se agregó la construcción de la casa".

Confirmó que "el terreno está exento del pago de contribuciones", pero apuntó que "una vez concluido el proceso de regularización de la construcción y definiéndose un nuevo avalúo asumiré las obligaciones que correspondan".

Además, reconoció que decidió iniciar el proceso de regularizar luego de que el año pasado se conociera la situación del Presidente Sebastián Piñera con su casa de veraneo en Caburgua: "Efectivamente a partir de lo que ocurrió con el Presidente Piñera y otros casos retomé la realización de estos trámites y el letargo fue un error de mi parte", dijo.

Una justicia más "blanda para las élite", según parlamentario

En respuesta, el diputado Juan Ignacio Latorre (RD) apuntó a la crítica que se hace desde la ciudadanía al trato distinto que podrían recibir por ser figuras públicas.

"Ellos reconocen una negligencia, un error, de no haber sido (ellos) proactivos en la regularización de esta propiedad, pero yo creo que ese es el tema de fondo en este contexto, una justicia mucho más blanda para las élite, y mucho más dura para las personas común y corriente", criticó el parlamentario.