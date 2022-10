Ricardo Lagos: "La política exterior es para defender los intereses, no las ideologías de un país"

El expresidente Ricardo Lagos conversó este viernes con Cooperativa a propósito del lanzamiento de su último libro, "La nueva soledad de América Latina", coescrito junto a los mexicanos Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, en el que analiza críticamente el estado de las relaciones entre los países latinoamericanos.

En diálogo con Un Día En El Mundo, el exmandatario afirmó que la región se encuentra "sola y sin ser escuchada" debido a la incapacidad de sus naciones para hablar con una sola voz, como sí lo hace -afirmó- la Unión Europea.

"Somos más fuertes cuando nos unimos", enfatizó Lagos, que consideró "un profundo error" la actitud de los gobiernos que priorizan sus alianzas internacionales sobre la base de las coincidencias ideológicas.

"La política exterior es para defender los intereses de un país, no las ideologías de un país", advirtió.

En esta línea, "es fundamental que existan intereses comunes de los países latinoamericanos, y entender que por muy fuertes que sean nuestras ideologías políticas, podemos y debemos tener posibilidades de conectarnos con nuestros vecinos y defendernos".

"ESTAMOS SOLOS"

"No podemos seguir (con la mentalidad) de que tú piensas esto y yo pienso lo otro respecto a tal tema, entonces no hablamos... Hay que buscar un camino para poder hacerlo y salir de la soledad, porque en tanto usted (...) no es capaz de hablar con una sola voz, ¿quién lo va a llevar de apunte?", reflexionó.

"Hay que construir América Latina con una sola voz, porque sino no nos van a escuchar", reiteró el exjefe de Estado, señalando que la consecuencia práctica de la división regional es que "nuestros intereses no están defendidos por nadie".

"Creo que es el tema más fuerte que tenemos en este momento, y cuando se habla de la 'nueva soledad' (que da título al libro) es porque estamos solos: no somos capaces de hacernos escuchar, y si no estamos unidos entre nosotros, vamos a seguir solos en el mundo y sin ser escuchados por nadie, porque no nos hemos organizado", alertó.

Durante 2 años conversamos con Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín sobre la falta de voz propia de Latinoamérica en el debate de las crisis globales del siglo XXI. Estos diálogos dan forma al libro "La nueva soledad de América Latina" que presentamos https://t.co/thuGfw8jQW — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) October 13, 2022

"QUE EL TPP-11 SE APRUEBE RÁPIDO"

Consultado por la controversia en torno al TPP-11, Lagos dijo a Cooperativa que es un acuerdo "muy importante", sobre todo porque "el mundo futuro será el mundo del (área) Pacífico", y Chile no debe restarse de aquello.

En esta línea, sugirió al Gobierno que la adhesión sea ratificada de manera rápida.

"Habría que hacer el cálculo de cuánto se ha perdido desde que entró en vigencia el TPP y Chile no entró al TPP... ¿Cuánto han perdido las exportaciones chilenas? Porque ese mercado (que no ocupa Chile) lo están ganando otros, porque entran en condiciones preferentes", apuntó.

"Creo que es un tema que si se demora seis meses; bueno, son seis meses en donde se ha perdido una buena cantidad de miles de millones de dólares. Por eso creo que hay mucha urgencia en que esto se apruebe rápido", sentenció en su conversación con Un Día En El Mundo.