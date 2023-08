Ricardo Lagos: "Un golpe de Estado que tortura y que mata no es justificable"

El expresidente Ricardo Lagos Escobar aseguró este domingo que "le duele" que haya sectores que a la fecha tiendan a justificar el golpe de Estado ocurrido en Chile en 1973, indicando que un derrocamiento armado en el que se mató y torturó no se puede defender.

"Un golpe de Estado que tortura y que mata no es justificable. Usted puede entender las razones por las cuales se ha producido esto, pero usted no puede aceptarlo, no puede aceptar que se violen los derechos humanos impunemente ni que se torture", afirmó Lagos en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

En esta línea, la otrora autoridad explicó que era posible "una salida sensata" de la crisis política que vivió el expresidente Salvador Allende "si hubiésemos entendido las razones".

"La mejor demostración de lo que digo es que al final aparecen en las fotografías de la historia, Aylwin por un lado, Allende por el otro, pero era evitable, a mi juicio, una salida sensata", puntualizó.

En cuanto a los 50 años de conmemoración del golpe, el exmandatario admitió que le duele escuchar que "es explicable lo que pasó. Pero nada explica la violación de los derechos humanos. Usted puede decir es justificado, mire las brutalidades que estaban haciendo, pero lo otro no puede aceptarse".

Finalmente, al ser consultado sobre lo que significó asumir el poder tras la época de la dictadura, Lagos reflexionó que "uno de los objetivos era demostrar que los socialistas podíamos gobernar".

"Como dijeron algunos asesores míos, una frase un poquito macabra: '¿Qué es lo que esperamos después de seis años?' Que un presidente socialista salga de La Moneda caminando por sus propios pies. ¿Fuerte, no?", recordó el expresidente.

"NO ME GUSTÓ LA CONSTITUCIÓN QUE LLEVA MI FIRMA"

Por otra parte, Lagos abordó el avance del nuevo proceso constitucional, asegurando que espera que el Consejo entregue una propuesta de Carta Magna mejor al que rige actualmente, que tiene su firma y que -admitió- "no le gusta".

"La alternativa no me gusta, porque no me gustó la Constitución que lleva mi firma. No nos olvidemos que en ese momento había derecho a veto, en ese momento está claro que el establishment mantenía el status quo, que empezaba a ser favorable para el grupo nuestro, entonces inventaron la reforma constitucional para no tener que recurrir a los diputados", dijo al medio antes citado.

Finalmente, valoró que el Presidente Gabriel Boric adelantara que no habrá un tercer proceso constituyente si fracasa el actual, ya que eso condiciona a que el trabajo en el órgano redactor, que es liderado por el Partido Republicano, para presentar una propuesta que tenga amplio consenso.