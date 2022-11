RN condicionó su participación en la reunión por el acuerdo de seguridad con el Gobierno

El secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, puso en duda la participación de la colectividad en la reunión prevista esta jornada entre la oposición y el Gobierno, y anunció que solicitó que se anticipen los contenidos porque RN "no está disponible para ir a sentarse para la foto".

Para las 13:30 horas está prevista una reunión por el "Acuerdo de Seguridad" entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y las mesas directivas de los partidos de oposición. Hasta el momento está confirmada la presencia de la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt; la timonel del Partido Republicano, Ruth Hurtado, y el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán.

Sin embargo, el diputado Schalper puso en tela de juicio la participación de RN: "Le hemos solicitado que nos anticipe los contenidos de esa reunión, porque Renovación Nacional no está disponible para ir a sentarse para la foto y, por lo tanto, nosotros le hemos pedido que le garantice a los chilenos que haya ciertas prioridades, y si esas prioridades no están, obviamente nosotros vamos a tener serias dudas de participar", dijo.

El parlamentario señaló que "he escuchado muchas manifestaciones de víctimas inocentes de la delincuencia, que hoy día no entienden por qué este Gobierno no es capaz de ponerle discusión inmediata al estatuto de los policías o por qué no es capaz de ponerle discusión inmediata a la ley de inteligencia".

"Si ya abandonamos los prejuicios ideológicos, si ya el Presidente Boric se dio cuenta -lo cual es una gran noticia- de que en La Araucanía hay actos de carácter terrorista, bueno que eso se refleje con acciones concretas", exhortó.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Desde la oposición piden que se enfatice la ley antiterrorista, sin embargo, el propio Presidente Gabriel Boric descartó esta línea de acción y recalcó que están trabajando en la ley contra el crimen organizado "porque la seguridad es una prioridad en todo Chile y en particular en La Araucanía".

En esta misma línea, la vocera Camila Vallejo expresó que "hay que dejar de una vez por todas un poco de lado el debate sobreconceptual para polemizar con el Gobierno sobre conceptos y centrarnos en las herramientas que son más eficaces y eficientes para el objetivo que la ciudadanía espera que alcancemos".

"O sea, si hay algunos que quiera enredarlo, puede haber, pero nosotros esperamos que se actúe con el principio de buena fe, con el ánimo de colaborar, de avanzar y llegar a acuerdos y no poner trabas", acotó.