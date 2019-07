Rosa Oyarce fiscalizó Juegos Diana para prevenir accidentes infantiles en vacaciones

La Secretaría Regional Ministerial de Salud fiscalizó, esta mañana, los tradicionales "Juegos Diana" para chequear las normas de seguridad y prevenir posibles accidentes estas vacaciones de invierno.

La seremi Rosa Oyarce entregó recomendaciones para evitar accidentes infantiles en un recinto de este tipo: "Primero, fijarse en la vía de evacuación, fijarnos que todo esté señalizado, es decir que cuando vamos a ingresar a un juego, éste tenga las indicaciones respectivas en forma clara y, además, con dibujos, de tal manera que también el menor lo pueda entender.

Es relevante que "no se vean cables a la vista; es decir, que no tengamos riesgos. Lo más importante es enseñarles (a los menores) la responsabilidad que tienen que tener con su autocuidado: no sacar los brazos hacia fuera, no sacar las piernas, es decir obedecer las indicaciones que están en un lugar", dijo Oyarce.

Uno de los puntos importantes en la fiscalización fueron las señaléticas, en lo que la seremi declaró que Juegos Diana presenta detalles menores, como requerir de una mejor visualización en las vías de evacuación, que deben estar más destacadas y demarcadas en el piso.

En tanto, uno de los clientes enfatizó en el rol de los padres para el cuidado los niños: "Si los padres no están pendientes del niño, el menor puede hacer cualquier cosa, la idea es que uno también como adulto debe ser responsable y cuidarlos".