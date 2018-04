Aborto: Gobierno se abrió a modificar reglamento de la objeción de conciencia

El Gobierno se abrió a modificar el polémico reglamento que dictó en marzo para la objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto en tres causales, que ha sido resistido con fuerza por parlamentarios de la oposición y por organizaciones civiles.

El Ministerio de Salud les hizo llegar una propuesta a los diputados de oposición que integran la Comisión de Salud, quienes se reunieron en la sede del Congreso en Santiago para analizarla.

En la cita participan Juan Luis Castro (PS), Marcela Hernando (PR), Víctor Torres (DC), Ricardo Celis (PPD) y Renato Garín (RD), además de Gabriel de la Fuente, último ministro secretario general de la Presidencia del Gobierno de Michelle Bachelet.

Diputados opositores e integrantes de la Comisión de Salud analizan propuesta del Minsal con nueva modificación al protocolo de objeción de conciencia para la ley de aborto en 3 causales.@Cooperativa pic.twitter.com/WpQr1unx4B — Jorge Espinoza C. (@espinozacuellar) 23 de abril de 2018

AHORA. Ex Ministro Gabriel De La Fuente se integra a reunión de análisis de la propuesta del Minsal para nuevo protocolo en materia de aborto. @Cooperativa — Jorge Espinoza C. (@espinozacuellar) 23 de abril de 2018

Una vez estudiado el documento, los participantes se dirigirán a la sede del Ministerio para manifestar su postura.

Durante las últimas semanas, a raíz del cambio en el reglamento, miembros de la oposición han concurrido a Contraloría y resolvieron interpelar al ministro de Salud, Emilio Santelices. Trasciende que, si se logra un acuerdo respecto al protocolo, esta interpelación podría desecharse.

Oposición dispuesta a bajar interpelación

Luego de la primera reunión con el ministro de Salud, los parlamentarios de opositores de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados siguen en busca de un acuerdo con el ejecutivo para volver a modificar el protocolo de objeción de conciencia institucional.

Al respecto, la diputada a cargo de la interpelación al ministro Santelices, Marcela Hernando, afirmó que están dispuestos a bajar la interpelación si se retrotrae el polémico decreto.

"Nosotros estamos convencidos de que las razones para la interpelación al ministro se sostienen todavía. No obstante ello, entendemos que este es un acto de generosidad que tiene que ser mutuo por lo que estaríamos disponibles a bajar la interpelación siempre y cuando el decreto se cambie y se haga de acuerdo a los requerimientos que hemos estado haciendo", dijo.

Las conversaciones se retoman a las 15:30 de la tarde. En el intertanto, se le elevarán las consultas pertinentes al Presidente Sebastián Piñera.

Diputado UDI: "La interpelación es por una confusión de ellos"

Desde la vereda de al frente, el diputado Jaime Bellolio (UDI) afirmó que sus pares opositores "se dieron cuenta que la interpelación no era más que un fuego artificial por una confusión de ellos" y explicó los alcances de la actual objeción de concienca insitucional respecto del aborto en tres causales.

"La pregunta es bien sencilla, un hospital que tiene convenio con Fonasa, ¿puede tener objeción de conciencia? Si, puede y debe, según el fallo del TC", explicó.

¿Puede obtener dineros de prestaciones ginecológicas y obstetricias? si, puede. No con respecto a aborto porque no va a recibir sobre prestaciones que no está realizando", dijo.

"Aún más, si llegase alguna persona que tiene algún convenio cerrado con alguna de estos establecimientos que es objetor de conciencia, tiene que a su costo trasladar al paciente a otro lugar donde si puedan realizar esa prestación", agregó.