Colegio Médico por objeción de conciencia: Implementación en sector privado "ha sido paupérrima"

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, conversó con El Diario de Cooperativa sobre el protocolo de objeción de conciencia respecto a la despenzalización del aborto en tres causales y dijo que su implementación en el sector privado "ha sido paupérrima".

La líder del gremio se refirió a las modificaciones ingresadas por el Gobierno luego de que la Contraloría asegurara que no se ajustaba a derecho asegurando que "no le quedaban muchas opciones al Ministerio" de Salud.

Además, la dirigenta manifestó que "hay que aclarar que cuando se refiere a convenios es un tipo muy específico. Es a estos Decretos de Fuerza de Ley (DFL) 36 con hospitales muy específicos como El Parroquial, como Panguipulli, y no todos los convenios que existen con el Estado".

Respecto a la postura que ha tenido la UDI que no descarta llevar el caso al Tribunal Constitucional (TC), Siches aseguró que "sobre la oposición de la UDI y de otros sectores que continuamente han entorpecido el avance y la aplicación de la ley, ellos están en su libertad".

"Yo espero que el tribunal (TC) entienda también, dentro de la democracia, cómo funciona la voluntad del legislador, en este caso, que en donde hay una ley que entre más entorpezca este camino es mucho más difícil para los equipos clínicos poder entrar en vigencia plena y así lo vemos, por ejemplo, en el sector privado, donde la implementación ha sido paupérrima", agregó.

La presidenta del Colmed además explicó que es necesaria una "coherencia", es decir, "si trabaja en algún centro privado objetor de conciencia, se entiende que él no tomó esa definición. La idea es que no exista esto de soy objetor por la mañana y no soy objetor por la tarde en la consulta privada, que es también algo que nosotros queremos cuidar", explicó.