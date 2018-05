Este miércoles será la interpelación al ministro de Salud por cambio en reglamento de aborto

Este miércoles se realizará en la Cámara de Diputados, a contar de las 10:30 horas, la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, para que responda por el cambio al protocolo de la ley de aborto en tres causales que permite que las instituciones que se declaran objetoras de conciencia puedan mantener convenios vigentes con el Estado, situación que el texto anterior prohibía.

Tras el debate generado por la modificación, el secretario de Estado ha sido enfático en decir que la ley se cumplirá cabalmente. No obstante, la diputada radical Marcela Hernando (PRSD), quien realizará la interpelación, cree que el protocolo facilitará que eso no sea así.

"No pretendo que sea un show, como han sido otras (interpelaciones), me interesa que de verdad podamos obtener que el ministro reconociera que está mal hecho el protocolo y que lo cambie", sostuvo.

En ese sentido, acusó que "el ministro, al dictarlo (el protocolo), está yendo en contra de la ley".

La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), señaló que su interés es "que el ministro pueda explicar y dé garantías a las mujeres".

"Nosotros esperamos de la interpelación que se explique lo que pasa con este decreto, los cambios. Tuvimos una ley que discutimos y aprobamos en el Congreso, salió un primer decreto y ahora queremos que se explique públicamente cuáles son los cambios, cuál es el alcance de esos cambios y cómo las mujeres tenemos garantizada la atención médica en estas tres causales", subrayó Fernández.

Organización: Ley no resguarda la decisión de las mujeres

La legisladora se reunió con la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, que le entregó una minuta con argumentos legales y políticos para la interpelación.

La vocera de la mesa, Macarena Castañeda, cuestiona que "la ley resguarda la entrega de un mínimo moral que podríamos haber entregado para que las mujeres dejen de morir en situaciones extremas, pero la ley poco hace en resguardar el derecho a decidir de las mujeres, y esas son las consecuencias que vivimos hoy día".

Fustiga, por contraparte, que "la ley está asegurando que los médicos puedan resguardar sus derechos, que las instituciones, que no tiene conciencia, puedan resguardar sus intereses, pero no la decisión de las mujeres, y esas son las consecuencias que vivimos hoy día".

Oficialismo: Se hace un "abuso y show" con interpelación

En el oficialismo, por su parte, se han mostrado críticos ante la primera interpelación a un ministro durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

El diputado Leopoldo Pérez (RN) afirma que "la verdad de las cosas es que se está haciendo un abuso y un show de esto, porque el fundamento de la interpelación cuando se dio a conocer por parte de la oposición y la izquierda, es sobre la modificación que hizo el ministro a una parte del protocolo".

Sobre el cuestionado nuevo documento, subraya que "no afecta para nada la ley de aborto en tres causales (que fue) aprobada en el Parlamento y que está vigente en Chile", por lo que emplazó a Hernando: "Le diría que siendo ella mujer y médico, sabe perfectamente que eso (que el nuevo reglamento permita no cumplir la ley) no es así".

Cabe recordar que luego de la polémica surgida tras el cambio en el protocolo anunciado por el Gobierno a las pocas semanas de asumido, el Ministerio de Salud envió una nueva propuesta a parlamentarios de oposición, quienes la analizaron y se reunieron con el ministro Santelices, sin embargo, el intento de consensuar posiciones entre ambas partes fracasó.