Ex ministro de Salud Álvaro Erazo: Al doctor Santelices hay que darle tiempo

El ex ministro de Salud Álvaro Erazo (PS) sostuvo en Cooperativa que a Emilio Santelices "hay que darle tiempo" tras los cuestionamientos que surgieron luego de que la Contraloría rechazara el protocolo sobre la objeción de conciencia en la ley de interrupción del embarazado en tres causales.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la ex autoridad apuntó que "al ministro lo conozco hace muchos años, es un profesional destacado. Al doctor Santelices le tengo respeto técnico y profesional, así que creo que hay que darle tiempo también, porque está recién iniciando su función, más allá de que se ha cometido un error, pero creo que lo más importante es que esto se resuelva rápido".

De acuerdo con Erazo, en esta iniciativa "llama la atención que no se haya elaborado un reglamento. Todo proyecto de ley que tiene una serie de alcances funcionales, que tiene aspectos operacionales para ponerlo en práctica y cumplir lo que establece la ley debe estar dotado de un reglamento, por muy básico y mínimo que sea".

El ex secretario de Estado añadió que "faltó también haber discutido suficientemente en el Ministerio la necesidad o haber consultado debidamente, no tengo todos los antecedentes, pero yo creo que es un déficit de este proyecto de ley. Concretamente en los aspectos que la Contraloría establece sus consideraciones, me parece que son bastante consistentes".

Erazo, quien ejerció como ministro durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, explicó que "la labor que tienen los ministros de Salud es de una complejidad enorme, es de los más complicados en materia de gestión", añadiendo que una acusación constitucional, como la anunciada por el Frente Amplio "no contribuye en nada a la búsqueda de soluciones".

Sobre este tema, el ex ministro remarcó que "en los sistemas de salud tienen que haber personas idóneas, las técnicas adecuadas y la protección adecuada de una persona que está en una condición de extrema vulnerabilidad. Creo que las modificaciones que se hicieron, muchas de ellas fueron a revertir algunos aspectos que estaban bien planteados y en ese sentido hay un error que se tiene que modificar, y la opción es el reglamento".

PS le pidió no asistir a comisión de Salud del Gobierno

Álvaro Erazo fue invitado por el Ejecutivo a la comisión de Salud creada por el Gobierno para tratar distintas problemáticas de la materia, sin embargo, el Partido Socialista, colectividad en la que milita, le pidió rechazar la invitación que ya había aceptado.

En el diálogo con Cooperativa, el ex ministro destacó que esta instancia "es un espacio de discusión y diálogo para contrastar matices y opiniones diversas respecto a lo que se va hacer en políticas públicas en salud y yo accedí (a la invitación)".

"Ahora, es de público conocimiento que al interior del Partido Socialista ha habido una discusión respecto a la discusión en estas mesas que ha constituido el Gobierno, claramente hay una situación problemática", añadió.

"Yo tengo la convicción que es muy necesario participar en estos espacios de discusión, que uno no cede terreno ni genera condiciones inapropiadas, por el contrario, creo que refuerza la idea de generar condiciones para avanzar en la resolución de los problemas de salud y, en ese sentido, agradecí al ministro (la invitación) y discutí y planteé mi posición", agregó.

Erazo relató que "finalmente accedí a la petición que se me hiciera, que en este caso, mientras el Partido Socialista no tuviera una modificación de lo que ha sido hasta ahora su decisión, yo me restara y me inhibiera de participar en esta mesa y yo quise, finalmente, no entrar en mayores controversias ni transformar esto en un problema político al interior del PS".

"Le hice ver al ministro (Santelices) mi voluntad y opinión de que generar estos espacios es positivo, favorable y nadie se humilla, por el contrario, creo que las condiciones de aportar son muy urgentes, sobre todo en la generación de acuerdos y avances y establecer las diferencias bien discutidas", enfatizó.

Finalmente, el ex ministro criticó que "hay un tema de formas, de cómo se constituyen estas mesas técnicas o comisiones técnicas y, en ese sentido, el Gobierno tendrá que mejorar su relación con las bancadas y creo que hay posibilidades de superar estos impasses. Mientras no estén todas las coaliciones o partidos, esto se desnaturaliza y no permite avanzar".