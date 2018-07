Gobierno desdramatiza reacciones de Chile Vamos a nuevo reglamento de aborto

Frente a las críticas de Chile Vamos por el nuevo reglamento de objeción de conciencia de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que los parlamentarios pueden seguir todas las acciones que el marco jurídico les permita.

"Como gobierno tenemos que ser respetuosos de la ley y de la institucionalidad. Los parlamentarios podrán tomar las acciones que nuestro marco jurídico les permita y vamos a ver si es que hay o no hay una acción en esa materia, y un pronunciamiento del Tribunal Constitucional", dijo Piñera.

"Ningún drama"

Previamente, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, planteó que no hay problema en que el gremialismo acuda al Tribunal Constitucional, como ha anunciado.

"Cuando decimos que respetamos la decisión individual de los parlamentarios es porque la respetamos. Esto en contra del Gobierno, no... Esto es lo que corresponde: primero que la Contraloría se pronuncie, hoy no podrían concurrir porque no hay ningún reglamento aprobado", aseveró Pérez.

"Una vez que exista la aprobación por parte de la Contraloría y se persevere en la postura de la UDI de ir al TC, lo tendrían que hacer en contra la toma de razón de la Contraloría. Por lo tanto, para nosotros no es ningún drama, es respetar la facultad de los parlamentarios", finalizó la secretaria de Estado.

RN no irá a TC

Desde Renovación Nacional descartaron -por ahora- la opción de acudir al Tribunal Constitucional, aunque recurrirán a Contraloría con el fin de conocer la postura del contralor Jorge Bermúdez antes de tomar una decisión final.

"La bancada de Renovación Nacional ha tomado el acuerdo de recurrir al señor contralor general de la República para que precise el dictamen respecto al decreto ley 36, y queremos pedirle justamente esta precisión a objeto de que este dictamen no se vaya a transformar en un dominó para toda la sociedad intermedia de nuestro país", explicó el jefe de la bancada de RN, Leopoldo Pérez.

"El efecto que puede producir el aporte de recursos públicos a todas las actividades, no sólo en el tema de la salud, como estamos viendo hoy día, sino que también en todas las áreas en que participa la sociedad civil, por ahora no lo estamos evaluando (acudir al TC)", comentó.

Sin embargo, en el Senado la UDI sí tiene los votos necesarios, ya que cuentan con el apoyo de Juan Castro y Manuel José Ossandón.

UDI insiste: Contraloría se equivocó

El diputado Javier Macaya (UDI) dijo que "nosotros vamos a esperar que sea tomado de razón (el reglamento), vamos a sostener las conversaciones con nuestros socios, pero nos parece que es importante reforzar el concepto que hemos venido diciendo hace varias semanas: nosotros creemos que la Contraloría se equivocó".

"La Contraloría no puede suponer que por el solo hecho del Estado estar financiando ciertas prestaciones a entidades de salud que son objetores de conciencia, le puede de alguna u otra manera comprar la conciencia... Es como decir que quien pone la plata pone la música, quien pone la plata, pone la conciencia de este objetor de conciencia", criticó Macaya.