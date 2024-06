"La despenalización no basta": Los primeros lineamientos del proyecto de aborto

En diciembre el Gobierno presentará un proyecto para legalizar el aborto en Chile en el que "no bastará" sólo su despenalización, anunció este martes en Cooperativa la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

En la Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció el envío de la iniciativa al Congreso, lo que inmediato causó molestia en la oposición e incluso un grupo de parlamentarios se retiró del Salón de Honor en muestra de rechazo.

Hoy, con el debate abierto, la ministra Orellana explicó en Una Nueva Mañana que "esto lo vamos a hacer acompañado de diálogo social porque, efectivamente, el legislativo es muy importante, pero también las opiniones que son muy diversas, a favor y en contra en la sociedad, y por lo tanto vamos a llevar a cabo ese proceso de diálogo".

Orellana indicó que "las mujeres en Chile merecen que se debata al menos bajo un marco democrático y recalco lo del marco democrático porque las mujeres en Chile tuvimos derecho al aborto por motivos de salud bien amplios desde 1931 a 1989 y eso se derogó por un decreto del dictador (Augusto Pinochet) sin ninguna discusión democrática".

En el detalle, la ministra enfatizó que "nos parece que hay que dar esa discusión y lo que se va a proponer es un proyecto de legalización. ¿Por qué no solo de despenalización? Creo que este es un punto importante para un gobierno progresista, porque si solo despenalizamos, es decir, terminamos con la persecución penal del aborto, no vamos a estar garantizando que las mismas mujeres y chicas pobres que hoy compran misotrol por internet, que se someten a procedimientos precarios en el campo, puedan tener acceso a salud digna y, por lo tanto, la despenalización no basta".

En cuanto al tope de semanas de gestación, Orellana aprovechó de "descartar al tiro una fake news que ya empezó a rondar. No hay ningún país del mundo en el que el aborto legal no tenga límites".

En cuanto a la iniciativa del Gobierno, la ministra recordó que "hay proyectos anteriores. Hay que recordar también, por ejemplo, que en las primarias presidenciales del 2021, la candidata -hoy senadora (Yasna) Provoste-, y en conjunto con, digamos, los partidos que lo apoyaban, plantearon hasta las 14 semanas".

"Hay modelos también de distintos grados en distintos países. Estamos buscando, por supuesto, lo que se acerque más a la realidad del servicio asistencial chileno", aseguró.