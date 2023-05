Ministra de la Mujer y caso de seremi de Ñuble: "Estamos atentos al curso judicial que tome esto"

Desde La Moneda, la ministra de la Mujer y de Equidad de Género, Antonia Orellana, fue la primera autoridad de Gobierno en referirse al caso de la seremi de la cartera en la Región de Ñuble, a quien su pareja denunció por practicarse un aborto en su casa, y expresó su "preocupación" por el estado de salud de la funcionaria.

"Ella se encuentra hospitalizada y, por lo tanto, también quisiera hacer el llamado a respetar el derecho de los pacientes respecto a la reserva de su diagnóstico y antecedentes de salud", dijo la secretaria de Estado tras una pregunta de la prensa en un nuevo capítulo del espacio Gobierno Informa.

Orellana señaló que "como Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, estamos recabando todos los antecedentes que sean pertinentes".

Y agregó que "es conocida la opinión del Gobierno respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y, por lo tanto, estamos atentos al curso judicial que tome esto".

UN DEBATE QUE SE REABRE

En 2017, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, el Congreso aprobó la legalización del aborto, pero solamente en tres escenarios concretos: cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo es resultado de una violación o cuando el feto presenta complicaciones.

En noviembre de 2021, el Congreso rechazó un proyecto de ley que buscaba ampliar el acceso legal de las mujeres al aborto hasta las 14 semanas de gestación, tras lo cual la despenalización quedó archivada por un año.

Pese a que el actual Gobierno ha prometido la presentación de un proyecto para legalizar el aborto sin causales y cambiar así la ley que entró en vigor hace cinco años, eso aún no ocurre.

Consultada sobre cuándo podrían presentar la iniciativa, Orellana descartó entregar una fecha: "Para poder enfrentar esta discusión que se ve cuenta arriba bajo las actuales mayorías en el Congreso. Requerimos primero tener un acuerdo entre quienes estamos de acuerdo, porque hay distintas posiciones".

"Estamos, primero, construyendo un acuerdo entre quienes estamos a favor para poder presentar en consenso y buscando acuerdo con quienes están en contra", agregó la titular de la Mujer.

"HAY QUE PROTEGER A LA MUJER"

Desde Chile Vamos, la diputada opositora Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, señaló que, si bien es "absolutamente contraria al aborto, creo que lo que hay que hacer es proteger a la mujer para que ella no se vea en la necesidad de abortar".

"Siempre he dicho que el aborto es una puerta de salida, incluso hasta la más fácil, pero la más dañina a la mujer. El Estado tiene que hacer todos los esfuerzos desde la prevención en adelante, para que no existan embarazos que no son deseados y apoyar a todas las mujeres que por distintos motivos quedan embarazadas"

"El camino es un poquito más largo pero es mucho mejor para las mujeres, y aquí vemos que hay casos en donde los hombres también tienen algo que decir: parece que en este caso la pareja o alguien fue la persona que avisó, entonces también aquí hay una responsabilidad de un tercero también", reflexionó la parlamentaria.