Mujeres del PPD se manifestaron a favor del aborto

Durante esta mañana, mujeres pertenecientes al Partido por la Democracia (PPD) llegaron hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago para hacer un llamado a defender el aborto en tres causales y a no retroceder en los derechos fundamentales adquiridos para las mujeres en el país.

La actividad se desarrolló a raíz de las votaciones del Pleno del Consejo Constitucional que, durante esta semana pasada, aprobó el inciso que establece que la ley protege la vida de quién está por nacer, lo que podría poner en vilo las leyes relativas al aborto, además de otras enmiendas que, según el PPD, retroceden en los derechos de las mujeres.

La diputada del PPD y exministra de Salud, Helia Molina, señaló que "cuando uno mira las enmiendas aprobadas en los últimos tres días, no cabe ninguna duda de que vamos a tener un retroceso en décadas en relación a la lucha que hemos tenido las mujeres durante mucho tiempo para avanzar y tener los derechos reproductivos y sexuales que tenemos hoy día, que todavía son restringidos y que no tienen que ver ni siquiera de cerca a lo que los países desarrollados hoy día tienen en vigencia".

"Por lo tanto, son muchas otras cosas que se pueden vulnerar con esta nueva constitución que, obviamente, yo lo digo responsablemente: voy a rechazar si es que no se enmiendan estas cosas que vulneran la democracia, la participación y los derechos", agregó Molina.

Junto a @antonietasaa, @Leslie_Sanchez, @cristinasm72 y las mujeres de la @JPPD_CHILE alzamos la voz para defender la ley de #aborto3causales, que junto a otros derechos de las mujeres, corren serio riesgo de ser derogados por las enmiendas aprobadas en el #ProcesoConstitucional pic.twitter.com/kpSgGt2hK1 — Helia Molina Milman (@HeliaMolina_M) September 24, 2023

En el punto de prensa también estuvo presente la integrante de la Comisión Experta, Leslie Sánchez, la exdiputada María Antonieta Saa, y representantes de la juventudes del PPD, quienes se sumaron al llamado hecha por la Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres, que convocó para este 28 de septiembre -en el día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro- a un pañuelazo para defender dichos derechos.

"Todavía nos quedan etapas, todavía queda la posibilidad de que la Comisión Experta revise el texto que se está aprobando esta semana en el Consejo y poder hacer observaciones y sugerencias de mejoras. Hacemos un llamado a los partidos que inicialmente fuimos citados a redactar esta nueva constitución y que aprobamos un anteproyecto por unanimidad", indicó, por su parte, Leslie Sánchez (PPD).

"Ese anteproyecto protegía todos y cada uno de los derechos que las mujeres de Chile han ganado con el sudor de su frente. Hay enmiendas que en ningún caso perfeccionan el texto. Muy por el contrario, lo único que hacen es retroceder a avances en estándares y calidad democrática de Chile", cerró.

BEATRIZ HEVIA: "LAS CRÍTICAS VIENEN DESDE LOS PREJUICIOS"

Este domingo, la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Republicanos), señaló en Mesa Central de Canal 13 que "en el proceso constitucional no estamos haciendo ningún cambio que pueda afectar la ley del aborto en tres causales. Las críticas que se han comentado vienen más desde los prejuicios que del alcance real y concreto de la norma".

"Por eso es tan relevante no desinformar en cuánto cuál es el alcance de la norma. La norma no está prohibiendo el aborto en Chile. La norma está reconociendo una realidad, y es que hay alguien que está dentro del vientre materno. Luego, el Congreso tiene que determinar qué efectos tiene que 'ese alguien' esté ahí. Hoy, no hay ninguna modificación en cuanto al aborto en tres causales" añadió