"No respondió nada" o "salió fortalecido": Juicios dispares tras interpelación a Santelices

Minuto a minuto: La interpelación al ministro de Salud por la ley de aborto

Una discrepancia absoluta mostraron la oposición y Chile Vamos al momento de evaluar el resultado de la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, a raíz del cambio en el protocolo de aplicación de la ley de aborto en tres causales.

El interrogatorio comenzó alrededor de las 11:00 horas y fue encabezado por la diputada radical Marcela Hernando, quien en incontables oportunidades le reprochó al secretario de Estado el estar cayendo incluso en faltas de respeto con sus contestaciones evasivas.

"Lamento que usted no haya podido entender mis respuestas", replicó con dureza el titular del Minsal, en apenas el primero de varios encontrones que dejó la sesión.

Los reclamos sobre la estrategia de Santelices para no profundizar en elementos concretos en torno del protocolo fueron extensivos tanto a la ex Nueva Mayoría como al Frente Amplio e independientes, y expresados tanto a través de las redes sociales como en la ronda de intervenciones finales de las bancadas.

Primera interpelación al Gobierno de Piñera y nos encontramos con mentiras, evasivas, manipulación de la información, pero sin ni una sola respuesta concreta a lo q se le pregunta. Va 1 hora y no ha respondido NADA. Es muy decepcionante! — Tomas Hirsch (@tomashirsch) 2 de mayo de 2018

En efecto, en numerosas oportunidades el ministro apeló -con un poderoso énfasis- a la necesidad de un trabajo de unidad de nacional en el ámbito de la salud, sacando a colación desafíos tales como el aumento de los contagios por VIH, las listas de espera, las licencias médicas impagas y hasta la falta de una ambulancia en Quinchao, en la Provincia de Chiloé; palabras que la oposición consideró intentos de "irse por las ramas".

1.195.000

Además, gráfico en mano, aseguró que un millón 195 mil personas pudieron verse afectadas por el término de convenios del Estado con centros asistenciales privados en caso de que el protocolo en cuestión no hubiese sido modificado.

Santelices recurrió al histrionismo, la retórica y los gráficos. La oposición ironizó felicitándolo por su "coaching comunicacional". (Foto: ATON)

"Diputado" Hernando

Estas respuestas y la equivocación recurrente de llamar "diputado" a la diputada Marcela Hernando fueron exasperando los ánimos y motivaron reclamos abiertos de Alejandra Sepúlveda, Karol Cariola y la propia interpeladora.

La influencia de la PUC

Marcela Hernando consultó en otro instante al ministro respecto de "qué instituciones le pidieron que modificara el protocolo", y le preguntó directamente tó si podía asegurar "que no fue el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien le sugirió las modificaciones".

¿Puede asegurarle a esta cámara que no fue el Rector Sánchez quien le sugirió las modificaciones hechas al nuevo protocolo? ¿Cómo entendemos entonces lo declarado por el rector de la PUC, DR. Sánchez en febrero de este año? #Aborto3Causales — Diputada Hernando (@MarcelaHernando) 2 de mayo de 2018

"No existió ninguna institución que me hubiese hecho una solicitud en este sentido", respondió Santelices, y agregó: "Al día de hoy solamente tres instituciones han presentado su solicitud de objeción de conciencia institucional: la Clínica Indisa, la Clínica Los Andes y la Universidad Católica, que no cumplió con lo que se establecía, y nosotros rechazamos en primera instancia, de acuerdo con lo que corresponde por ley por reglamento, la solicitud de esa institución".

"Con el primer protocolo una de ellas no habría sido aceptada ni habría podido presentar sus papeles; la Clínica Indisa, que no tiene una profesión de fe ni es confesional ni tiene razones religiosas. Con el segundo protocolo usted la puede declarar objetora", retrucó Hernando.

Santelices llamó muchas veces "diputado" a la diputada Hernando. Ésta y algunas de sus pares se incomodaron y lo hicieron saber. En las redes sociales leyeron machismo. (Foto: ATON)

Coordinación con Piñera

En otro momento le consultó la legisladora si hubo una coordinación de él con el Presidente Sebastián Piñera para llevar adelante los cambios, o si el Mandatario se terminó "enterando por la prensa"; como informó, precisamente, la prensa hace algunas semanas.

¿Hubo una coordinación de ud. con el Presidente de la República para llevar adelante estos cambios? ¿Podemos decir que el Presidente se termina enterando por la prensa? #Aborto3Causales — Diputada Hernando (@MarcelaHernando) 2 de mayo de 2018

Aludiendo a la utilización de dicha frase "en otros momentos políticos del país", Santelices evitó responder y, cuando se le insistió señaló, de modo genérico, que "el protocolo da certeza a cualquier mujer" y que "los derechos de las mujeres serán celosamente resguardados".

Evaluación sin puntos de concordancia

En las intervenciones finales de las bancadas, el diputado DC Víctor Torres intervino dos veces: una por su propio partido y otra por el Radical, instancia en la que criticó la "grandilocuencia y exceso de adjetivismo", además de "lugares comunes" del ministro de Salud.

"Este Parlamento tiene que ser respetado respecto de una institución como la interpelación y respecto de quienes la componen. Para eso lo primero que tiene que hacer es venir preparado, pues, ministro. Venir preparado para responder respecto de estas materias, porque no respondió ninguna", resumió Torres.

"Aprovechó muy bien la oportunidad que le dio la izquierda interpelándolo", juzgó, en la línea contraria, el UDI Javier Macaya.

"La interpeladora y otros han levantado algunos carteles diciendo que no se contestaron las preguntas, pero yo creo que más bien no les gustaron las respuestas. ¿Sabe por qué? Porque el ministro ha salido fortalecido (...) lo ha hecho muy bien y no tengo duda de que los próximos ministros que vengan a ser interpelados van a aprovechar igual de bien esta oportunidad", señaló el legislador gremialista.

Diputado Javier Macaya (UDI) celebra al ministro Santelices: "Aprovechó muy bien la oportunidad que le dio la izquierda. Ha salido fortalecido, lo ha hecho muy bien" https://t.co/GN4Unmdv3U pic.twitter.com/ZrmVVNgRWi — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de mayo de 2018

A su turno, la diputada RN Paulina Núñez celebró la "exposición contundente" de Santelices y dijo que el resultado de la interpelación la muestra como "un error" de la oposición e incluso "una pérdida de tiempo".