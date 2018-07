Objeción de conciencia: Chile Vamos dividido por intención de llegar al Tribunal Constitucional

El nuevo protocolo de objeción de conciencia del aborto, dado a conocer la semana pasada por el Gobierno, y la intención de un grupo de parlamentarios de la UDI de llegar al Tribunal Constitucional (TC), tienen dividido al oficialismo.

Esto, debido a que para realizar el requerimiento ante el TC se necesitan 39 votos de diputados y 11 de senadores, que la UDI no tiene por sí sola.

El tope lo estaría poniendo Renovación Nacional (RN), ya que el partido aún no define una postura clara respecto a si apoyarán o no el requerimiento, por lo que la tarde de este martes comenzarán las conversaciones entre bancadas.

"Lo más probable es que haya libertad de acción para los parlamentarios que estén disponibles para adherirse a una presentación al TC. Yo estoy de acuerdo, en principio, en recurrir al TC pero no contra un reglamento de nuestro Gobierno", dijo el presidente de RN, Mario Desbordes.

En tanto, la diputada Ximena Ossandón, planteó que "en un principio no estoy de acuerdo con ir al Tribunal Constitucional. Creo, primero que todo, tenemos que esperar la resolución de Contraloría, que esperamos que salga durante el día", refiriéndose a la toma de razón del organismo.

"Me parece que el reglamento presentado por el Ministerio de Salud, específicamente por el ministro, respeta la objeción de conciencia. Dentro de todo, y haciendo hincapié que soy absolutamente contraria a la Ley de Aborto, creo que ésta es la mejor salida posible", agregó la legisladora.

Gobierno llama a la unidad del bloque

En tanto, y pese a las críticas de Renovación Nacional de que se ataca al mismo Gobierno, desde el Ejecutivo plantean que no hay problema en que el gremialismo acuda al Tribunal Constitucional.

"Cuando decimos que respetamos la decisión individual de los parlamentarios es porque la respetamos. Esto en contra del Gobierno, no. Esto es lo que corresponde es primero que la Contraloría se pronuncie, hoy no podrían concurrir porque no hay ningún reglamento aprobado", dijo la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

"Una vez que exista, como esperamos nosotros como Gobierno, la aprobación por parte de la Contraloría y se persevere en la postura de la UDI de ir al TC, lo tendrían que hacer en contra la toma de razón de la Contraloría, por lo tanto, para nosotros no es ningún drama, es respetar la facultad de los parlamentarios", finalizó la secretaria de Estado.