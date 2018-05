Partido Radical: Ministro Santelices debe evaluar si es más útil dejar el cargo

El timonel del Partido Radical, Ernesto Velasco, afirmó que el ministro de Salud, Emilio Santelices, debe evaluar su permanencia en el cargo, tras el rechazo de la Contraloría al protocolo que lanzó él sobre la objeción de conciencia en el proyecto de aborto en tres causales y la anunciada acusación constitucional en su contra por parte del Frente Amplio.

Velasco aseguró que "francamente el ministro mintió cuando estuvo en la interpelación que le hizo la diputada (Marcela) Hernando. Él dijo, frente a la pregunta si se había cumplido o no la ley en la redacción del protocolo, él dijo que sí y claramente ha quedado al descubierto con el dictamen de Contraloría que no se cumplió".

"Por lo tanto, creo que él mintió. Creo que el Gobierno tiene un buen problema entre manos. Creo que él debería evaluar si es útil o no a su propio Gobierno o es más útil dar un paso al costado", aseveró.

Fue parte de la discusión del encuentro de este lunes de la ex Nueva Mayoría si sumarse o no la acusación constitucional en contra del titular del Minsal, pues en el bloque no existe una decisión tomada y se busca estudiar el peso jurídico de la acción, si ésta tiene fundamento jurídico.

Desde el Frente Amplio, parlamentarios continúan estudiando los antecedentes para oficializar la presentación, para la cual se necesitan 10 firmas.

UDI acusa "show mediático"

En tanto, la UDI, a través del diputado integrante de la Comisión de Salud, Jaime Bellolio, acusó una maniobra, afirmando que los reparos de Contraloría también abarcan al Gobierno anterior, por lo que de ser acusado Santelices, también -aseguró- debe ser acusada la ex ministra Carmen Castillo.

"Con un mínimo de coherencia, si es que el Frente Amplio o quien sea quiere hacer una acusación constitucional y no incorpora a la ministra Castillo, significa que esto no es más que una farsa, un show mediático, que pretenden seguir obstruyendo el actuar del Presidente (Sebastián) Piñera", acusó.