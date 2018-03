Rector de la Universidad de Chile bajó el tono a polémica por instructivo para "aborto seguro"

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, le bajó el tono a la polémica por la inclusión de un instructivo para realizar un "aborto casero" en la Agenda 2018 que distribuye la Federación de Estudiantes (FECh) a los alumnos de primer año de la institución.

"No tengo información real, no he visto la agenda, no he visto la información que ahí aparece, pero si así fuera, sería la transcripción de una información que está en todas partes, que está en la documentación oficial de la Organización Mundial de Salud, una información que se encuentra en cualquier curso de educación sexual", aseguró Vivaldi.

En el documento se detalla paso a paso el uso de misoprostol para la realización de este procedimiento, pero desde el Ministerio de Salud advirtieron que, sin un equipo médico de apoyo, "podría incluso llegar a la muerte".

A través de un comunicado, la cartera explicó que el misoprostol "es un medicamento que se creó para el tratamiento preventivo o curativo de úlceras y lesiones gastroduodenales inducidas por fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), pero que hoy en día se usa muy poco para tales indicaciones".

"Su uso se desvió para acciones ginecológicas y es utilizado en Chile como un método médico de aborto; para manejo del aborto retenido; evacuación uterina cuando hay muerte fetal y como método farmacológico de inducción de trabajo de parto. Siempre bajo supervisión médica", indicaron en el texto.

El Minsal precisó que "la autoadministración de este medicamento fuera de los sistemas de salud oficiales no cumple con las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de aborto seguro. Puede haber efectos secundarios graves, incluido desgarro del músculo uterino que puede provocar hemorragias graves, extracción del útero y muerte de la madre o el hijo".

"Al no contar con un equipo médico de apoyo, ante eventuales complicaciones, la mujer que realiza el procedimiento podría incluso llegar a la muerte", aseveraron.

Mientras que desde la Asociación Chilena de Obstetricia y Ginecología advirtieron, mediante un comunicado, que el aborto en Chile es ilegal salvo en las tres causales que establece la ley (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación), que las situaciones descritas en el instructivo no están exentas de complicaciones y que la promoción de su manejo no es la adecuada.