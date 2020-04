Adulto mayor escribió conmovedora carta sobre sus remedios y logró su meta

Un hombre de 86 años escribió una carta al director de un diario para solucionar un problema que lo aquejaba: no podía ir al Hospital El Salvador para retirar remedios que él y su señora necesitan para vivir.

"Tengo 86 años, soy hipertenso, diabético, minusválido de mi pierna izquierda. Mi mujer tiene 73 años, vivimos solos", escribió don Helio Alvear, en una carta a El Mercurio y que se viralizó en redes sociales.

"Todos los meses debo ir hasta el Hospital Salvador con mucha dificultad, a retirar la insulina y el Galvus que me dan en la farmacia, y para mí ya casi es imposible. Llamé al hospital preguntando si podían traerlo a domiciolio, contestaron que no. No sé qué hacer", remató.

Fue tanto el revuelo y ruido provocado que la cuenta de Twitter oficial del Hospital Salvador entregó una solución al señor. “Podemos informar que tomamos contacto con él y mañana jueves 2 de abril, le haremos llegar los medicamentos a su domicilio”, informó el recinto en su cuenta.

La misiva con final feliz: