Listeria: Lácteos Matthei quedó con prohibición de funcionamiento

La Seremi de Salud de la Región del Biobío impuso una prohibición de funcionamiento a la planta de fabricación de productos lácteos Matthei, ubicada en la comuna de Yumbel, debido a reiterados muestreos positivos a listeria.

La seremi Isabel Rojas explicó que la decisión se adoptó "considerando diversos resultados positivos a Listeria monocytogenes en lotes específicos de quesos, como consecuencia de cuatro muestreos realizados en septiembre, y dada la naturaleza del agente involucrado, su capacidad de persistencia en ambientes de procesamiento de alimentos y la gravedad clínica que genera (el contagio) en grupos vulnerables".

Esta prohibición de funcionamiento es de carácter "temporal, respecto a la elaboración de la totalidad de los productos fabricados en la planta", y estará vigente hasta que se constate "la implementación de acciones correctivas por parte de la empresa", señaló la autoridad sanitaria.