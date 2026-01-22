Minsal emite alerta alimentaria por toxina en marca de fórmulas infantiles

El Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria por riesgo de contaminación de una serie de productos de la marca Alula, que produce fórmulas infantiles, e instó a impedir su consumo.

Un comunicado de la autoridad sanitaria indica que la posible contaminación se da por "una toxina producida por el microorganismo Bacilus cereus" llamada cereulida, "la que está asociada con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos)".

"Considerando que el producto corresponde a una fórmula láctea infantil, el principal grupo expuesto corresponde a lactantes, población altamente vulnerable", advierte el escrito.

Los siguientes productos están bajo alerta alimentaria:

En este contexto, "la autoridad sanitaria está realizando las gestiones para tomar las medidas sanitarias respectivas, entre otras, la no distribución o comercialización de los productos afectados", apunta el Minsal, asegurando que entregará actualizaciones en sus canales oficiales cuando corresponda.

La cartera remarcó que la intoxicación por cereulida, que se manifiesta como síndrome emético, tiene síntomas como náuseas intensas, vómitos repetidos y de inicio rápido, y dolor abdominal.

"En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas, se recomienda acudir a un centro de salud correspondiente", cierra el comunicado.