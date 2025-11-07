Clausuran local chino por venta irregular de ranas y tortugas congeladas en Meiggs

Un local de productos chinos en el Barrio Meiggs, ubicado en calle Toesca, entre Bascuñán Guerrero y Unión Americana, fue clausurado este viernes por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana.

La medida se tomó tras una fiscalización que reveló graves incumplimientos a la normativa sanitaria, incluyendo la venta de productos cárnicos no autorizados y animales exóticos.

Se detalló que entre los hallazgos más preocupantes se encontraron ancas de rana, tortugas congeladas y otros animales exóticos que no está permitido vender para el consumo en nuestro país.

"Hemos detectado en esta fiscalización situaciones graves, como, por ejemplo, la venta directa a la ciudadanía de productos cárnicos que no están autorizados para su venta en nuestro país. Por ejemplo, aves exóticas, tortugas, productos del mar y pulpos que no han sido debidamente faenados como se debe hacer para que puedan ser ingresados a nuestro país", alertó el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto.

Estas irregularidades no solo representan un riesgo para la salud pública, sino también un delito al no cumplir con las normas de ingreso y comercialización de alimentos.

Consecuencias y alcance de las fiscalizaciones

El seremi explicó que "por estas faltas graves es que hemos decretado la clausura de este lugar y también el inicio de un sumario sanitario, por el que este lugar se expone a multas que pueden llegar a más de 60 millones de pesos".

Este caso no es aislado en el marco de las acciones de fiscalización de la Seremi de Salud. Las autoridades han indicado que de 230 establecimientos fiscalizados, 130 de ellos quedaron con un sumario sanitario.

Además, han anunciado que se van a continuar realizando estos operativos en diversos locales comerciales, principalmente en aquellos que venden productos asiáticos y de origen animal.