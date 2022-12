Conadecus advirtió un incumplimiento de las bebidas energéticas a la ley de etiquetado

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) acusó a las bebidas energéticas de infringir la Ley de Etiquetados de Alimentos y alertó de un preocupante consumo de éstas y también de las isotónicas entre menores para quienes no están recomendadas.

La organización presentó el estudio "Bebidas para deportistas: Percepción y hábitos de consumo en población de 14 a 30 años de la Región Metropolitana y análisis publicidad", realizado junto a la consultora Arista Social y financiado por el Servicio Nacional del Consumidor, mediante el cual se evaluó el cumplimiento del etiquetado alimentario, según el Reglamento Sanitario de los Alimentos, y la estrategia publicitaria, en las marcas más mencionadas por adolescentes y jóvenes: Red Bull, Monster, Score, Mr. Big, Powerade y Gatorade.

En el análisis, La Conadecus sostuvo que "se encontró un incumplimiento a la Ley de Etiquetado, ya que las bebidas energéticas rotulan los sellos 'Altos en azúcar' en la cara lateral, haciendo que no sean visibles rápidamente; además, la información referente a la seguridad de consumo presenta poca legibilidad (no están en la cara principal y/o tienen letras pequeñas o con un fondo que no contrasta)".

Agregó que "sólo una marca expende envases de una porción; las otras marcas ofrecen 2 porciones por lata y al ser una bebida gasificada de única apertura, obliga a un mayor consumo del recomendado, ya que, si se guarda, la bebida pierde el gas".

"Asimismo, se venden como suplemento alimentario, por su adición de vitaminas. Sin embargo, esta adición, aunque cumple con los rangos del Reglamento Sanitario de los Alimentos, es mínima", reprochó también.

Además, apuntó principalmente a Monster por otra infracción: "Lo más relevante dice relación con que auspicia eventos de skate para menores de 14 años. Es muy importante, ya que Monster Energy tiene 11 gramos de azúcar por cada 100 ml, muy por sobre el límite de 5 gramos, por lo que no puede realizar publicidad para menores de 14 años, razón por la que está infringiendo el Reglamento Sanitario de Alimentos".

La verdad sobre el peligroso consumo de bebidas energéticas: problemas con el azúcar, falsa sensación de hidratarse y una silenciosa adicción en los jóvenes.

GRAMOS DE AZÚCAR "ENGAÑOSOS" EN BEBIDAS ISOTÓNICAS

En tanto, respecto a las bebidas isotónicas, expuso que "venden la idea de salud y sus propiedades de hidratación, mostrándose principalmente a través de deportes tradicionales (fútbol, tenis, atletas)", pero "se observa un alto contenido de azúcar y de sodio que, si bien de acuerdo con lo que etiquetan no llegan a los niveles para poner advertencia, su consumo no es recomendable sobre todo para niños".

Igualmente, el uso de los gramos de azúcar "resulta engañoso en Powerade y Gatorade, entregando una falsa sensación de seguridad, ya que los porcentajes ahí representados corresponden a una porción, equivalente a un vaso pequeño y con referencia a la dieta de un hombre adulto".

"Por lo anterior, sus valores si bien son bajos, al tomar más porciones representan un impacto negativo en la dieta de un niño o de una persona con problemas de salud. En el caso de Powerade, el envase tiene 3 porciones, por lo que una botella, que es lo habitualmente se consume, aporta el 33% de los azúcares diarios, lo que son 28,8 gramos de azúcar, equivalente a 6 cucharaditas de azúcar. En el caso de Gatorade, el envase tiene 5 porciones, por lo que una botella que es lo habitualmente se consume, aportan el 45% de los azúcares diarios, esto es 42 gramos de azúcar, lo que equivale a 8 cucharaditas de azúcar", detalló el estudio.

UN NECESARIO "PROCESO REGULATORIO"

De acuerdo con la Conadecus, en Chile el promedio de consumo de las bebidas energéticas e isotónicas aumentó nueve veces entre 2010 a 2020, pasando de 0,4 a 3,6 litros mensuales per cápita.

Asimismo, la ingesta de estos productos, que "se comercializan de forma extensa, libre y en lugares estratégicos que estimulan" su consumo, "comienza en la pre-adolescencia (14 años o menos), a pesar de que su uso no está recomendado antes de los 15 años".

En ese sentido, la organización consideró importante "destacar la poca información disponible para consumir estos productos de forma responsable, su alto índice de disponibilidad en la red de distribución alerta peligros en su adicción", además que "el consumo entre menores es un problema creciente y alarmante".

En este marco, el estudio recomendó "iniciar un proceso regulatorio en el mercado que considere las variables nutricionales y de publicidad, redefiniendo este tipo de bebidas a una categoría similar a las bebidas gaseosas y no como suplementos alimentarios, debido a que son productos no saludables, ultraprocesados y con bajos niveles de suplementación vitamínica".